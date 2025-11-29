search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
CTP avertizează cu privire la o ordine mondială „tribală”. „România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre”

Publicat:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu avertizează că lumea se află într-un moment critic, cu ordinea internațională prăbușită, Ucraina sub un triplu atac și Europa nepregătită militar. România, spune el, intră într-o etapă a „timpurilor negre”.

„Se întâmplă în lume ceva rar, unic în istoria omenirii. Nu exagerez deloc! Trăim într-o lume în descompunere acum. Tot ce s-a clădit în materie de civilizație, drepturi ale omului, ordine internațională de-a lungul chiar secolelor, în acest moment s-a pulverizat. Din clipa în care SUA acceptă să recunoască teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina, ne întoarcem la o ordine internațională tribală, adică cine are măciuca mai mare are dreptate. Asta era ordinea acum niște sute, chiar mii de ani. La ea ne întoarcem”, a spus Cristian Tudor Popescu la B1 TV.

Potrivit acestuia, comportamentul lui Donald Trump este „unic în istoria președinților SUA”.

„Ați văzut cum insultă presa. Niciun președinte al SUA n-a făcut așa ceva vreodată. Să faci o reporteriță, o ziaristă acolo ”stupid person” / ”proastă”. Pe un alt reporter, care punea o întrebare absolut legitimă – ”ce-i cu avionul ăsta dat de Qatar Statelor Unite în dar?” – Trump l-a făcut ”jerk”, ”nenorocitule, taci din gură, ești o rușine pentru breasla jurnaliștilor!”. Pe unii i-a dat afară, nu-i mai primește acolo. Orice reguli sunt călcate în picioare.

Ceea ce e, însă, cel mai ieșit din comun pentru mine e umilința la care sunt supuse Statele Unite! Donald Trump, de un an de zile, a consumat timp prezidențial în diverse situații, a discutat cu Putin la telefon, s-a întâlnit cu liderii europeni, cu Zelenski, l-a primit pe Putin în Alaska, a făcut toate aceste demersuri care au însemnat ore și ore de timp prezidențial”, a adăugat CTP.

„Ucraina e acum sub un triplu atac”

„Ucraina e acum sub un triplu atac la care, îmi pare rău s-o spun, nu cred că va mai face față. E atacată de Vladimir Putin, e atacată de SUA, Administrația Trump, cu o duritate aproape echivalentă cu a lui Putin, e atacată de propria ei putreziciune, de corupția din interior. Mai vorbim de negocieri când negociatorul-șef al Ucrainei e anchetat pentru corupție la cel mai înalt nivel?”, a mai spus CTP.

El s-a arătat apoi surprins cum de Putin până acum n-a montat o lovitură de stat în Ucraina, prin care Zelenski să fie schimbat cu cineva favorabil lui.

„Ucraina va ceda, asta e cel mai grav. Ucraina nu va mai putea mult timp să facă față, adică să apere Europa, că asta a făcut până acum. Și Europa va fi într-o situație critică cum n-a mai fost de la al Doilea Război Mondial încoace.

Va trebui să se apere singură în fața rânjetelor lui Putin: ”n-am de gând să atac Europa”, așa cum spunea cu două luni înainte de atacarea Ucrainei: ”ați înnebunit? noi să atacăm Ucraina?””, a mai afirmat gazetarul.

Poziția României

În opinia lui Cristian Tudor Popescu, Europa nu va accepta pacea forțată deoarece „atunci și-ar semna practic condamnarea. Recunoscând aceste teritorii ocupate, înseamnă că nu mai funcționează nimic, că Putin poate să facă absolut orice, să atace pe oricine, oricând, oriunde. Deci Europa nu va accepta asta, Europa e pregătită pentru asta, dar nu e pregătită suficient militar, e luată prea din scurt.

Poate să-și dezvolte capacități militare în timp, depinde cât de repede va ataca Putin. Evident că va ataca îndată ce Ucraina cade. În aceste condiții, noi îl avem pe dl Miruță interimar la Apărare. Să avem interimar și la SRI și asta e situația. Deci România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre”, a concluzionat CTP, la postul B1 TV.

