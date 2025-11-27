Reacția lui CTP în scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: „O făcătură de facultate privată, implicată în scandaluri cu diplome false”

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a publicat joi, 27 noiembrie, un text critic la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, al cărui CV a devenit subiect de controversă din cauza neclarităților legate de studiile sale.

„N-aș mai fi scris nimic astăzi. Dar mărturisesc că ce văd în CV-ul lui Moșteanu, 3 ani de Automatică, facultate de 5 ani, pe care subsemnatul am absolvit-o în 1981, mă scoate din țâțâni. Sunt curios: ce dracu a făcut profituristul ăsta de partid (care a susținut-o luni de zile pe E. Lasconi, basculând apoi în 24 de ore spre Nicușor Dan) la Automatica din București, una dintre cele mai puternice și serioase instituții de învățământ din România?”, a afirmat CTP.

L-a criticat pe Moșteanu pentru „eșecul grotesc al operației de mobilizare a rezerviștilor” și pentru refuzul de a transmite public suma cu care România a ajutat până acum Ucraina.

„Mi se pare fenomenal modul în care acest ins minte în direct, fără să clipească, asta după ce că e și prost. Cum altfel să fie, dacă ne gândim cum a încercat să justifice eșecul grotesc al operației de mobilizare a rezerviștilor sau refuzul de a comunica opiniei publice suma cu care România a ajutat până acum Ucraina?”, continuă acesta.

CTP amintește și de faptul că Moșteanu susține că a absolvit facultatea privată Bioterra, „implicată în scandaluri cu diplome false”, dar aceasta nu apare în CV-ul său; în schimb figurează Athenaeum Management, înființată mult după perioada în care ar fi studiat.

„De nu știu câte ori l-am auzit spunând la televizor că a absolvit o făcătură de facultate privată, Bioterra, implicată în scandaluri cu diplome false. Afirma că nu îi e rușine cu ea, cu b-i-o-t-e-r-r-a. Și acum nu se găsește în CV-ul lui nicio Bioterră, ci una Athenaeum Management, care se înființa 20 de ani mai târziu de la pretinsa ei frecventare de către Moșteanu. E ca și cum un cetățean, pe care îl cheamă Prostu Ion, ar face o cerere la Evidența Populației să-i fie schimbat numele în Prostu Vasile.

Jalnic modul în care fruntași USR se canonesc acum să explice această minciună ordinară. Și individul ăsta e ținut să apere România...”, încheie CTP.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală”

Libertatea a publicat o investigație despre CV-ul oficial al ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, din perioada când a ocupat funcții în administrația centrală, în calitate de consilier la Ministerul Transporturilor și poziții de membru în consiliile de administrație ale unor companii de stat care necesitau, la acel moment, studii superioare.

În CV, el menționa că a studiat Management la Universitatea Athenaeum între 1996-2000, însă universitatea confirmă că Moșteanu nu a fost student și că programul respectiv a fost autorizat abia în 2020.

Ulterior, într-un drept la replică, Moșteanu a reacționat pe Facebook după publicarea investigației.

„Am finalizat facultatea în 2015 cu examenul de licență și am obținut diploma la Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, Profil - inginerie economică, Specialitatea - inginerie managerială.

Am lucrat 20 de ani în companii românești și multinaționale, am avut propria afacere, am învățat continuu cum să fac lucrurile mai bine și să fiu cu ochii pe obiectiv. În 2015, în decembrie, m-am alăturat guvernului tehnocrat în poziția de consilier ministru pentru a ajuta. Salariul atunci era puțin peste 2.000 de lei. De atunci viața mea e publică”.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a comentat ministrul Apărării.