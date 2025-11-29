search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
Suspiciuni de incompatibilitate în cazul ministrului Radu Miruță. ANI: mandatul de parlamentar este incompatibil cu activitatea de PFA

Radu Miruță și-a menținut activ PFA-ul până la 31 decembrie 2024, deși ANI precizase explicit că activitatea sa este incompatibilă cu mandatul de parlamentar. Documentele oficiale ridică suspiciuni asupra ambelor sale mandate.

Radu Miruță FOTO Facebook
Radu Miruță FOTO Facebook

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, se confruntă cu suspiciuni de incompatibilitate, după ce documente oficiale arată că și-a menținut activă Persoana Fizică Autorizată (PFA) pe toată durata celor două mandate de deputat, deși Agenția Națională de Integritate (ANI) precizase clar că funcția de parlamentar este incompatibilă cu activitatea de PFA.

În decembrie 2020, Miruță a fost ales deputat de Gorj, din partea USR, iar din iunie 2025 este ministru al Economiei în guvernul condus de Ilie Bolojan.

Din Certificatul Constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului reiese că PFA-ul lui Radu-Dinel Miruță a fost radiat abia la data de 31 decembrie 2024, ceea ce înseamnă că a fost activ în perioada ambelor mandate parlamentare.

Totodată, într-o decizie a Ministerului Justiției, se arată că Miruță a solicitat suspendarea calității de expert tehnic judiciar pentru „incompatibilitate”, documentul precizând explicit suspendarea calității sale în „specializările Calculatoare, Electronică, Informatică și Rețele și software de telecomunicații”.

Facsimil Ministerul Justiției
Facsimil Ministerul Justiției

În răspunsul ANI, prezentat public de Miruță doar parțial, instituția precizează la punctul 1 că activitatea de PFA este incompatibilă cu mandatul de parlamentar, însă acesta a făcut public doar fragmentul care confirma compatibilitatea mandatului cu calitatea de expert tehnic judiciar, omițând porțiunea referitoare la incompatibilitatea în calitate de persoană fizică autorizată.

Documentul ANI FOTO: Adevărul
Documentul ANI FOTO: Adevărul

Astfel, deși a invocat mereu că activitățile sale erau legale și compatibile, documentele oficiale arată cel mai probabil contrariul. Asta pentru că Miruță a fost declarat compatibil doar ca expert tehnic judiciar, însă nu și ca PFA, conform documentului intrat in posesia Adevărul.

PFA-ul său a fost menținut activ până la 31.12.2024, deși primul mandat de parlamentar a început în decembrie 2020, iar cel de-al doilea la începutul lui decembrie 2024.

Facsimil ONRC
Facsimil ONRC
Radu Miruță, ministrul Economiei, a fost propus de premierul Ilie Bolojan interimar la Ministerul Apărării Naționale, până la nominalizarea altui demnitar.

Disputa diplomelor

Amintim că disputa a fost amplificată de o postare a fostului premier Victor Ponta, care a observat neconcordanțe și în CV-ul ministrului economiei: „Dacă tot au început să se arunce unii pe alții peste bord pe motiv de CV, nu vreți să ne uităm la toți? Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu – și care acum îi ia locul «interimar»? Unul care a făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu în același timp — doar că pe una a făcut-o «ca hobby»? Și care susține că a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar și inginer în 2008? (…) PS – nu săriți pe mine; față de Toiu & Miruță, bietul Moșteanu este o lumină! Cred că de asta l-au dat jos”.

Victor Ponta a revenit ulterior cu o nouă postare în care a criticat ceea ce el numește „tratament preferențial” pentru miniștrii USR, subliniind că legea privind incompatibilitățile nu s-ar fi aplicat în mod corect în cazul lui Radu Miruță. Ponta a scris că „ILEGALITATEA ESTE REGULA PENTRU MINIȘTRII USR – la ei nu se aplică legile așa cum se aplică celorlalți politicieni, pentru că beneficiază de «protecție» din afara României!” și a precizat că, potrivit Constituției și Statutului deputaților și senatorilor, calitatea de deputat este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția celor didactice.

Atenția asupra diplomelor politicienilor a fost reaprinsă de CV-ul lui Ionuț Moșteanu, fostul ministru al Apărării Naționale. Primul său CV oficial includea studii la Universitatea Athenaeum, deși instituția afirmă că Moșteanu nu a fost niciodată student acolo, iar specializarea menționată nu funcționa în perioada indicată. Moșteanu a publicat ulterior diploma de licență de la Universitatea Bioterra, pe care susține că a obținut-o în 2015, dar ridicată abia în 2018. Documentul atestă că a absolvit specializarea „Inginerie Managerială” între 1995 și 1999. Ministrul a explicat că informația greșită din CV-ul anterior a fost o eroare.

Ulterior, Radu Miruță, și-a făcut publice diplomele, ca răspuns la acuzațiile deputatului Victor Ponta. El a subliniat că doctoratul său este autentic, spre deosebire de cel al fostului prim ministru.

Miruță a precizat că facultatea de drept de la Tg. Jiu a urmat-o doar „ca hobby” și că nu a ascuns niciodată diploma. De asemenea, a subliniat că nu a fost incompatibil ca parlamentar și expert tehnic judiciar, precizând că a cerut suspendarea activității sale de expert pentru a evita conflicte, conform legii.

