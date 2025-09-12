search
Vineri, 12 Septembrie 2025
CTP a izbucnit după ce a fost acuzat că s-a bucurat de uciderea lui Charlie Kirk: „Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva?"

Publicat:
Ultima actualizare:

După comentariul său privind moartea activistului american Charlie Kirk, Cristian Tudor Popescu, clarifică faptul că „nuse bucură că a fost împușcat domnul Kirk”, doar că nu empatizează cu ideile acestuia.  

Cristian Tudor Popescu/FOTO: Arhivă
Cristian Tudor Popescu/FOTO: Arhivă

„Tot soiul de indivizi zic că subsemnatul se bucură că a fost împușcat domnul Kirk. Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva? Am spus doar că nu empatizez cu fostul influencer, din pricina ideilor sale. Asta înseamnă că îmi e imposibil să mă pun în locul lui, nu că i-aș fi dorit moartea”, a transmis CTP.

De asemenea, ziaristul întreabă cititorii cum s-ar putea bucura acesta „că a fost ucis un om, tatăl a doi copii mici” sau când este conștient „că acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul.”

„Cum să mă bucur că a fost ucis un om, tatăl a doi copii mici, când am o capacitate redusă de a mă bucura de lucrurile cât de cât bune care se mai petrec pe lume? Cum să mă bucur că a fost ucis un om pentru vorbe pe care le-a spus? Cum să mă bucur, când știu că acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Dimpotrivă, mă îngrozesc...

Cel care l-a omorât este, în primul rând, și indiferent de motive, un ucigaș laș. A tras de la distanță mare, nevăzut, nelăsându-i nicio șansă lui Kirk. E acum o modă americană, românească și mondială ca bărbați lași să omoare femei, copii, oameni care nu se pot apăra. Dacă asasinul lui Kirk, încă liber la ora la care scriu, nu va fi prins în timp util, dacă va scăpa fără să fie judecat și condamnat, ca Gânj din România, nu vreau să mă gândesc la ce urmează...”, a subliniat CTP.

Anterior, CTP a declarat că nu poate simți empatie pentru Kirk, amintind declarațiile acestuia despre violența cu arme de foc, inclusiv după masacrul de la Christian Covenant School din Nashville, și despre susținerea pedepselor cu moartea publice și televizate.

Popescu a subliniat că Kirk a declarat, după un masacru din Nashville, că „merită să existe câțiva morți prin împușcare pentru a păstra Al Doilea Amendament”, a susținut ideea de execuții publice televizate și chiar a cerut ajutor financiar pentru eliberarea pe cauțiune a agresorului care l-a atacat pe soțul lui Nancy Pelosi.

Jurnalistul a subliniat că refuzul său de a simți empatie se leagă și de propriile declarații ale lui Kirk, care considera termenul „empatie” ca fiind „o făcătură New Age care produce mult rău”.

Între timp, președintele Donald Trump a declarat vineri că persoana suspectată de uciderea activistului conservator Charlie Kirk ar fi fost prinsă. Numele său este Tyler Robinson și a fost încarcerat în închisoarea din comitatul Utah, care se află la mai puțin de o oră de Salt Lake City

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că uciderea lui Kirk este un „moment de cotitură în istoria americană".

Charlie Kirk, un activist politic american de dreapta, autor și personalitate media, a fost împușcat în timpul unui eveniment desfășurat miercuri, 10 septembrie, la Utah Valley University.

La doar câteva minute după ce Kirk a început să vorbească, unul dintre reporteri a spus că a auzit un foc de armă și „apoi l-a văzut pe Charlie prăbușindu-se”, a declarat pentru CNN. 

Societate

