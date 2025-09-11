„Nu simt empatie”. Cristian Tudor Popescu comentează uciderea lui Charlie Kirk: „Asasinul i-a furnizat și un răspuns”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, într-un text publicat pe pagina personală de Facebook, asasinarea activistului american Charlie Kirk, spunând că nu poate simți empatie față de acesta. Acesta a invocat opiniile controversate pe care Kirk le exprima de-a lungul timpului cu privire la violența armată, pedeapsa capitală și empatia ca valoare socială.

În postarea sa, Popescu a explicat că nu poate simți empatie pentru Kirk, amintind declarațiile acestuia despre violența cu arme de foc, inclusiv după masacrul de la Christian Covenant School din Nashville, și despre susținerea pedepselor cu moartea publice și televizate.

„Cred că merită să avem un cost de, din nefericire, câțiva morți prin împușcare pe an ca să avem Al Doilea Amendament, care protejează drepturile date nouă de Dumnezeu”. De asemenea, Popescu a menționat poziția lui Kirk privind pedeapsa cu moartea: „Death penalties should be public, should be quick, should be televised. I think at a certain age, it is an initiation...What age should you start to see public executions? (tr. Pedepsele cu moartea ar trebui să fie publice, rapide și televizate. Mă gândesc că la o anumită vârstă ar fi ca o inițiere... La ce vârstă ar trebui să începi să vezi execuții publice?).”

Popescu a subliniat că Kirk a declarat, după un masacru din Nashville, că „merită să existe câțiva morți prin împușcare pentru a păstra Al Doilea Amendament”, a susținut ideea de execuții publice televizate și chiar a cerut ajutor financiar pentru eliberarea pe cauțiune a agresorului care l-a atacat pe soțul lui Nancy Pelosi.

Jurnalistul a subliniat că refuzul său de a simți empatie se leagă și de propriile declarații ale lui Kirk, care considera termenul „empatie” ca fiind „o făcătură New Age care produce mult rău”.