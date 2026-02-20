search
Vineri, 20 Februarie 2026
CSM avertizează că există un deficit uriaș de judecători și grefieri în instanțele din România

Publicat:

Consiliului Superior al Magistraturii a avertizat, vineri, că justiția din România se confruntă cu un deficit alarmant de personal, 15% din posturile de judecător fiind vacante, în timp ce grefierii sunt insuficienți pentru volumul de activitate.

CSM avertizează că există un deficit uriaș de judecători FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
CSM avertizează că există un deficit uriaș de judecători FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Din totalul schemei naţionale de 5071 de posturi de judecător aprobate în România, sunt vacante la acest moment 759 de posturi, respectiv 15%. La acestea se adaugă 51 de posturi vacante din totalul celor 283 de posturi aprobate din fondul de rezervă. În total, cumulat, numărul posturilor vacante este de 810 posturi de judecător, transmite CSM printr-un comunicat.

Cele mai multe posturi vacante sunt la nivelul tribunalelor, respectiv 397 de posturi vacante din schema naţională şi 33 din fondul de rezervă, urmate de judecătorii, cu 324 de posturi vacante din schemă şi 16 din fondul de rezervă.

Astfel, la nivelul primului grad de jurisdicţie (judecătorii şi tribunale) sunt vacante 721 de posturi, reprezentând 95% din totalul posturilor vacante, fără luarea în calcul şi a posturilor aprobate din fondul de rezervă.

Număr insuficient de grefieri

În ceea ce privește numărul grefierilor, CSM avertizează că acesta este „complet insuficient faţă de dimensiunea volumului de activitate al instanţelor judecătoreşti”.

„Încă din anul 2019, ca urmare a unei analize realizate la nivelul Consiliului, s-a constatat că volumul de activitate al instanțelor judecătorești a crescut semnificativ, însă schemele de personal auxiliar au rămas neschimbate, devenind astfel subdimensionate. Pentru asigurarea unui raport corespunzător judecător/grefier ar fi fost necesare 4874 de posturi suplimentare de grefier”, se arată în comunicat.

CSM precizează că acest aspect a fost adus la cunoștința executivului, în cadrul unui grup de lucru constituit în acest sens, convenindu-se încă de la acel moment că este necesară majorarea schemelor de personal auxiliar, suplimentarea urmând să se realizeze treptat, cu 200 posturi anual. S-a realizat o singură suplimentare a schemelor de personal, în anul 2020, cu 225 posturi.

„Discuțiile cu Ministerul Justiției au fost reluate în anul 2023, când s-a asumat înființarea a 600 posturi de grefier, corespunzătoare perioadei 2021-2023, trendul de 200 posturi pe an urmând a fi menținut și în continuare. În mod constant, lună de lună, ultima dată în luna februarie 2026, Consiliul a revenit către Ministerul Justiţiei cu solicitarea de înfiinţare a celor 600 posturi de grefier cu studii superioare, măsură care reprezintă în continuare o prioritate”, transmite CSM.

Cu toate acestea, acuză CSM, toate demersurile realizate de Consiliu în acest sens au fost ignorate. „Executivul refuză inclusiv să înfiinţeze posturi de asistenţi ai judecătorilor pentru a facilita activitatea magistraţilor”.

Reglementarea legală nu este respectată

Consiliului Superior al Magistraturi acuză totodată că „Executivul refuză inclusiv să înfiinţeze posturi de asistenţi ai judecătorilor pentru a facilita activitatea magistraţilor”. Potrivit acestuia, există reglementare legală, dar e „doar formală, fiindcă nu este respectată”.

„În luna februarie 2026, reiterând adresa transmisă în luna ianuarie 2026, Consiliul a solicitat Guvernului României să iniţieze un demers normativ pentru majorarea numărului maxim de posturi de la nivelul instanțelor judecătorești, astfel încât să fie posibilă crearea unor noi posturi de asistent al judecătorului la nivelul tuturor curților de apel, tribunalelor, respectiv tribunalelor specializate, prin asigurarea unui raport de cel puțin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători”, spune CSM.

Potrivit sursei citate, solicitarea Consiliului este justificată de necesitatea implementării unor soluții practice și funcționale pentru deblocarea situației în care se află instanţele judecătoreşti. În condițiile creșterii constante a numărului de dosare, este evident că efortul imens al judecătorilor trebuie susținut prin personal de suport, pentru care, de altfel, există reglementare legală, în art. 150 din Legea nr. 304/2022, din păcate doar formală, pentru că este ignorată, ca în multe alte situații.

CSM precizează totodată că, având în vedere că, în temeiul Legii nr. 393/2023, au fost înființate 165 posturi de asistent al judecătorului, pentru asigurarea raportului de cel puțin 1 asistent al judecătorului la 3 judecători este necesar să se asigure un număr suplimentar de 712 posturi de asistenți ai judecătorului.

„Datele concrete arată că sistemul judiciar se confruntă cu un număr din ce în ce mai ridicat de cauze, a căror complexitate este în creștere, în timp ce resursele umane înregistrează un deficit îngrijorător. O justiție în beneficiul cetățeanului nu este de ajuns să fie promisă. Trebuie măsuri concrete, care să fie respectate, nu doar efortul supradimensionat al personalului instanțelor”, conchide CSM.

