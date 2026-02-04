CSM se plânge de un deficit mare de judecători: "Numărul absolvenţilor INM şi al judecătorilor care susţin examenul de capacitate este insuficient"

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere Guvernului să permită organizarea unor concursuri de admitere în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în funcţii juridice, argumentând că duce o mare lipsă de judecători, în ciuda promovării absolvenților INM în funcții de judecători stagiari.

„În cursul lunii ianuarie 2026, raportat la deficitul de judecători, respectiv 751 de posturi vacante, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat public puterii executive asumarea şi adoptarea de măsuri legislative concrete, care să permită organizarea concursului de admitere în magistratură pentru persoane cu 5 ani vechime în funcţii juridice”, a informat miercuri CSM.

Secția pentru Judecători precizează că, până în prezent, nu au fost adoptate măsuri legislative pentru organizarea concursului de admitere directă în magistratură, iar Consiliul nu a fost înştiinţat de ce o derogare în domeniul justiţiei nu este posibilă, astfel cum s-a procedat în celelalte domenii, precum cel al sănătăţii sau al educaţiei, deşi deficitul de personal este cel puţin comparabil cu cel care a permis derogări.

În sprijinul solicitării sale, Secția judecătorilor din CSM a invocat faptul că numărul posturilor vacante de judecător a crescut la 759 de posturi de la 751 de posturi în luna anterioară, deficitul menţinându-se în jurul procentului de 15%, astfel încât buna funcţionare a justiţiei în vederea realizării unui act de justiţie de calitate continuă să fie grav afectată, în detrimentul protejării şi garantării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

Secţia pentru judecători susține ca a recurs la toate procedurile prevăzute de lege pentru numirea judecătorilor în funcţie, în vederea acoperirii deficitului de personal, astfel:

· au fost numiţi 174 de absolvenţi ai INM - promoţia 2023 – 2025 - în funcţia de judecător stagiar, începând cu data de 01 iunie 2025, respectiv cu 02 octombrie 2025.

· ca urmare a procedurii de numire a procurorilor în funcţia de judecător declanşate în luna mai 2025, 22 de procurori au fost numiţi în funcţia de judecător.

· în perioada octombrie 2024 – aprilie 2025 s-a desfăşurat examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor, fiind numiți în funcţie 162 de judecători.

· în procedura de reîncadrare în funcţia de judecător pentru foştii judecători, declanșată în cursul anului 2025, Secția pentru judecători a numit în funcţie 7 judecători începând cu luna septembrie 2025.

· a fost finalizat concursul de admitere în magistratură, declanşat în anul 2024, fiind ocupate 104 posturi de judecător la judecătorii, începând cu data de 07 mai 2025.

"Secţia pentru judecători reiterează, astfel cum deja s-a învederat pentru informarea societăţii, că dispozițiile legale care au blocat organizarea concursurilor de admitere în magistratură nu fac decât să genereze premisele amplificării de la o lună la alta a lipsei cronice de resurse umane la nivelul instanţelor judecătoreşti, iar un alt mecanism pentru ocuparea pe termen scurt a posturilor vacante nu este prevăzut de lege, numărul absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii şi al judecătorilor care susţin examenul de capacitate fiind insuficient în acest sens", au transmis magistrații.

Amintim însă că, potrivit datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pe parcursul anului 2025 au ieșit la pensie nu mai puțin de 167 de magistrați.