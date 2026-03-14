Stăpâni pe asfalt. Motivul nescris pentru care curțile românilor rămân goale, iar străzile pline

Parcul auto din România s-a extins rapid în ultimii ani, iar numărul tot mai mare de mașini a adus probleme în orașe. Locurile de parcare sunt frecvent un motiv de dispută între localnici, iar cei care își lasă mașinile pe străzi și nu în curte sunt adesea reclamați.

În 1990, parcul auto din România cuprindea mai puțin de două milioane de vehicule de toate tipurile, potrivit statisticilor oficiale ale vremii, iar între autoturisme predominau Daciile fabricate în țară.

Pe șosele mai puteau fi văzute și modele din țările socialiste, ca Trabant, Wartburg, Skoda, Moskvici sau Lada, iar mai rar Oltcituri, Aro ori câteva automobile occidentale ajunse în România înainte de 1989.

Bucureștiul înregistra cele mai multe mașini, peste 100.000, urmat de marile orașe, în timp ce micile orașe ale României se înfățișau cu străzi slab circulate, pe care se vedeau autobuze locale, mașini autohtone și căruțe. În afara Capitalei, puțini români își puneau probleme legate de insuficiența locurilor de parcare, majoritatea neavând mașini personale.

De la 200.000 de mașini la 11 milioane de mașini

La trei decenii și jumătate de atunci, străzile orașelor din România au ajuns mai aglomerate ca niciodată. Parcul auto a depășit anul trecut 11 milioane de vehicule, iar înmatriculările de mașini au crescut într-un ritm alert, chiar dacă populația României s-a aflat într-o continuă scădere: de la peste 23 de milioane de locuitori în 1990, la aproximativ 19 milioane în prezent.

„În perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025, Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI) a emis 827.362 permise de conducere și 1.780.340 certificate de înmatriculare. Astfel, la sfârșitul anului 2025, în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate existau 8.730.653 deținători de permise de conducere și 11.222.292 vehicule înmatriculate”, informa DGPCI.

Potrivit datelor oficiale, comparativ cu anul 2015, parcul auto a crescut cu 70 la sută, iar față de anul 2024 este mai mare cu 4 la sută. Numai, în anul 2025 au fost înmatriculate peste 700.000 de mașini (227.261 noi și 474.962 second-hand). La finalul anului 2025, în București existau aproape 1,7 milioane de maini înmatriculate, adică de aproape 20 de ori mai multe decât înainte de 1990, și 1,13 milioane de deținători de permise de conducere, mai arată statisticile prezentate de DGPCI.

Parcările din orașe sunt adesea insuficiente pentru nevoile localnicilor, iar cele din cartiere sunt disputate intens între locatari, românii fiind dispuși să plătească taxe suplimentare tot mai mari pentru folosirea lor. În același timp, un alt fenomen a luat amploare în ultimii ani și stârnește frecvent controverse între români: parcarea mașinilor pe străzi, mai ales în fața caselor.

Fenomenul enervant al parcărilor, reclamat de români

Pe rețelele de socializare, mulți români reclamă că străzile au devenit neîncăpătoare din cauza autoturismelor lăsate la marginea carosabilului de proprietarii care ar putea să le țină în garaje sau curți.

Oamenii se arată enervați de cei care fac acest lucru în zonele cu case, unde mașinile parcate pe marginea străzii reduc circulația la o singură bandă și îngreunează trecerea celorlalte vehicule, în special a ambulanțelor, autospecialelor de pompieri, mașinilor de salubritate sau a utilajelor de intervenție.

Unii comentatori spun că au dreptul să își lase mașinile pe străzi, atât timp cât nu există interdicții de parcare, în timp ce alții continuă să se plângă de blocaje.

Mulți români au oferit explicații pentru fenomenul tot mai intens dezbătut în spațiul public, răspunzând unei întrebări adresate pe platforma Reddit, despre motivele pentru care românii își lasă mașinile pe străzile din fața curților.

„Nu vor să aibă mașina în curte, ci vor să se bucure de spațiul ăla, așa că lasă mașina la poartă ca să nu se bucure alții de el. Sau le e teamă, uneori pe bună dreptate, să nu le blocheze cineva poarta și să nu poată ieși cu mașina. Unii mai au impresia că strada din fața casei e tot a lor, așa că mai pun bidoane și alte lucruri ca să-și rezerve locul”, observă un român.

Un tânăr povestește că vecinul său susține ferm că limita de proprietate din fața casei sale, la 1,5 metri de gard, dar care cuprinde trotuarul și zona verde, este în mod legal spațiul său. De aceea a reclamat existența unui contor de curent amplasat în apropiere.

„Crede că și strada este a lui. M-am trezit cu ștergătoarele ridicate și oglinda rabatată. Am făcut plângere la poliție, pentru că își rezervă toată strada cu bidoane și semne, dar degeaba. Când văd lădițe, bidoane etc. puse pe jos, le duc la gunoi”, susține acesta.

De ce românii nu își mai țin mașinile în curte

Altcineva susține că a decis să își lase mașina în fața casei, după ce și-a amenajat un gazon în curte și nu mai vrea să își parcheze autoturismul pe spațiul verde. Pentru a-și păstra curtea cât mai liberă, alți români scot afară tomberoanele, dar și alte lucruri pe care le pot depozita temporar, nisip, pietriș, crengi, reclamă altcineva.

Unii susțin că și-au amenajat singuri locurile de parcare în fața casei, pentru că în trecut, când străzile erau mai înguste și nu existau trotuare, considerau acea zonă proprietatea lor, de care spun că aveau grijă.

„Am un vecin care și-a făcut garajul fix în stradă, spală mașina în mijlocul drumului, ca băieții. În spate nu e voie, că e gazon”, relatează un alt român.

Altcineva povestește că atunci când și-a amenajat curtea, unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să facă loc pentru mașina sa. În schimb, vecinii l-au criticat că astfel strică aspectul curții, care oricum este mică.

„Unde să mai fac grătar dacă țin mașina în curte?!”, se întreabă ironic altcineva.

Alt internaut spune că, după ce și-a găsit mașina lovită, a decis să nu o mai parcheze pe stradă, găsindu-i loc pe proprietatea sa.

„Mulți nu au bani și pentru curte mare, și pentru garaj, și pentru poartă automatizată etc. Cea mai ieftină și practică soluție e să o lase pe stradă. Unii nici nu își fac o intrare decentă la nivel și e un chin să intre și să iasă. În plus, este greu să ieși din curte și să intri pe străzile mai circulate, că nu ai vizibilitate, mai ales dacă intri cu fața și ieși cu spatele”, consideră alt român.

Certuri între vecini din cauza parcărilor

Unii pun numărul mare al mașinilor parcate pe marginea drumurilor pe seama comodității, a temerilor că în curte mașinile s-ar putea zgâria în vegetație, a lipsei porților automate sau chiar a dorinței de a se face remarcați.

„M-am certat cu vecinii că parchează pe stradă și o vreme nu a mai parcat nimeni. După aia au venit vecinii de la 2–3 străzi distanță să parcheze la noi. Așa că parchez tot în stradă, ca să nu rămână liber locul și să vină alții”, susține un alt șofer.

Altcineva reclamă blocajele care se produc adesea pe străzile cu case.

„Am un vecin care e ultimul pe stradă, stradă înfundată. Parchează mereu în stradă, în fața curții lui. Și el, și toți care vin la el. De 15 ani. Strada are o singură bandă. Dacă parchez și eu ca el, nu mai iese nimeni”, susține un internaut.

Un român a ajuns la concluzia că orice loc liber este un potențial loc de parcare.

„Nu e ilegal să parchezi pe stradă dacă respecți legea. Nu există lege care să te oblige să bagi mașina în curte. De unde ideea că dacă stau la casă trebuie să bag mașina în curte? Poate nu am chef. Poate nu am loc. Am curte, plătesc impozit, o folosesc cum vreau. Mașina, dacă e parcată regulamentar, o las unde vreau”, susține un șofer.

În ultimii ani, creșterea rapidă a numărului de mașini și insuficiența locurilor de parcare au impus schimbarea regulilor în numeroase zone rezidențiale, unde au fost introduse sensuri unice, restricții de staționare și sisteme de parcare cu taxă.