CSM: „există un deficit de judecători de 13%”. Concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate prin act normativ

CSM, care atrage atenția, marți, că deficitul de judecători în România - care a ajuns la 13% - este imposibil de acoperit în prezent, întrucât concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate prin act normativ, împreună cu orice concurs de ocupare a posturilor din instituțiile publice.

„În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2024, la nivel naţional, s-a înregistrat un volum total de activitate de 3.655.103 dosare, cumulat cu toate stadiile procesuale de la toate instanţele, faţă de 3.214.079 dosare în anul 2023, ceea ce corespunde unei creşteri de 13,72% comparativ cu perioada similară anterioară”, precizează CSM, marți, într-o postare pe Facebook.

Încărcătura pe judecător în anul 2024

Consiliul Superior al Magistraturii arată câte dosare a avut de soluţionat în medie un judecător la nivel naţional, anul trecut: la curţile de apel – 606 dosare pe an;, la tribunale – 982 de dosare pe an; la judecătorii – 1519 dosare pe an.

„La 01 ianuarie 2024, dintr-o schemă de 5066 de posturi de judecător, erau ocupate 3903 posturi, fiind vacante 1163 de posturi. În urma demersurilor realizate de CSM, la 31 decembrie 2024, din totalul de 5071 de posturi de judecător la finalul anului (cu luarea în considerare a posturilor alocate din fondul de rezervă care justifică diferenţa de 5 posturi faţă de 01 ianuarie 2024), erau ocupate 4251 de posturi de judecător, fiind vacante 820 de posturi”, a explicat CSM.

Deficitul de personal, „imposibil de acoperit în prezent”

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că încărcătura pe judecător a crescut exponențial, fiind cu 45% mai mare decât în anul 2020 raportat la gradul de ocupare al schemelor şi creşterea numărului de dosare cu o treime.

„La data de 01 iulie 2025, exista un deficit de judecători în România de 13%, fiind vacante peste 660 de posturi. Locurile vacante nu pot fi completate pe termen scurt, deficitul de personal fiind imposibil de acoperit în prezent, întrucât concursurile de admitere directă în magistratură sunt blocate prin act normativ, împreună cu orice concurs de ocupare a posturilor din instituţiile publice”, precizează CSM.

Amintim că CSM a avertizat, luni, asupra unui blocaj grav în justiție, cauzat de refuzul sau întârzierea semnării decretelor de pensionare și numire a judecătorilor de către președintele Nicușor Dan și i-a trimis acestuia o scrisoare deschisă.