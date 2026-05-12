Circulația pe podul Giurgiu–Ruse, dirijată prin piloți de trafic. Staționarea este interzisă

Autoritățile române anunță implementarea, pe podul peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse, a unui sistem de dirijare permanentă gestionat prin piloți de trafic angajați de CNAIR. Sistemul este implementat în condițiile în care lucrările demarate de partea bulgară pentru consolidarea podului continuă.

„Având în vedere noile reglementări privind tranzitul pe Podul Giurgiu-Ruse, Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu informează participanții la trafic cu privire la implementarea unui sistem de dirijare permanentă, menit să protejeze structura de rezistență a podului şi să prevină incidentele rutiere. Din cauza lucrărilor de reparaţii aflate în curs pe sectorul bulgar, fluxul de vehicule este gestionat prin piloţi de trafic angajaţi de CNAIR, care asigură un tranzit controlat şi activ, iar staţionarea oricărui vehicul pe partea română a podului este strict interzisă. Circulația este coordonată prin comunicare radio între capetele podului, asigurându-se un flux alternativ”, anunță, marți, oficialii Poliţiei, potrivit News.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu monitorizează zonele adiacente fostului punct de trecere a frontierei pentru buna desfășurare a traficului rutier şi pentru a preveni blocajele pe arterele de acces către pod.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte semnalele piloților de trafic, precizând că intrarea pe pod se face doar la indicaţia acestora, pentru a evita blocarea vehiculelor deasupra structurii. Nerespectarea indicaţiilor piloţilor de trafic sau oprirea nejustificată pe pod pot atrage sancţiuni contravenţionale şi pot pune în pericol integritatea structurală a podului.

Pentru evitarea aglomeraţiei, turiştii sunt de asemenea sfătuiţi să utilizeze celelalte puncte de trecere a frontierei cu Republica Bulgaria: Vama Veche, Negru Vodă, Bechet sau Calafat. Informaţii despre traficul la frontieră sunt disponibile pe aplicaţia Trafic Online a Poliţiei de Frontieră.