AUR anunță că va ataca în instanţă hotărârile privind majorarea taxelor. „Românii sunt împovăraţi ilegal şi disproporţionat cu taxe pe proprietate şi pe automobile”

AUR a anunțat luni, 5 ianuarie, că va ataca în instanţă hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate şi pe automobile.

„Guvernul condus de Ilie Bolojan a pus în aplicare o nouă formă de inginerie juridică fiscală, prin care românii sunt împovăraţi ilegal şi disproporţionat cu taxe pe proprietate şi pe automobile.

În realitate, asistăm la o construcţie normativă profund viciată, care ridică serioase probleme de constituţionalitate, de drept european şi de respectare a principiilor fundamentale ale fiscalităţii”, se arată într-un comunicat de presă transmis de partid, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, taxele locale pe automobile au crescut nu doar direct, ci şi prin introducerea unei componente suplimentare prezentată drept „sancţiune pentru poluare”.

„Această componentă se aplică indiferent dacă autovehiculul este utilizat sau nu, inclusiv atunci când maşina stă în garaj. Ne aflăm, astfel, în faţa unei duble impuneri pentru acelaşi fapt generator, şi anume poluarea, ceea ce este inadmisibil. Mai mult, această taxă are natura unei sancţiuni, iar în dreptul fiscal şi penal este interzisă sancţionarea dublă sau multiplă pentru aceeaşi faptă.

Aplicarea unei «sancţiuni pentru poluare» în lipsa oricărei utilizări efective a autovehiculului încalcă flagrant principiile proporţionalităţii şi predictibilităţii legii, aşa cum sunt consacrate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

O normă care încalcă aceste principii nu este lege în sensul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi trebuie înlăturată de la aplicare, în temeiul art. 20 alin. (2) şi art. 148 alin. (2) din Constituţia României”, susţin cei de la AUR.

Aceştia afirmă că românii plătesc deja pentru poluare prin acciza inclusă în preţul carburantului.

„Dintr-un preţ mediu de aproximativ 7,5 lei pe litru, nu mai puţin de 3 lei reprezintă acciza, iar împreună cu TVA, peste jumătate din preţul carburantului ajunge la stat. În plus, pentru autoturismele mai vechi, la momentul achiziţiei a fost achitată şi taxa de poluare, declarată ulterior ilegală de CJUE.

Avem, astfel, un caz aproape unic în Uniunea Europeană de sancţionare triplă pentru aceeaşi presupusă faptă: poluarea”, se menţionează în comunicat.

De asemenea, în paralel, taxele locale pe proprietăţile imobiliare au fost majorate semnificativ de la 1 ianuarie, adaugă sursa citată.

„Pentru locuinţele personale creşterile ajung până la 80%, existând numeroase cazuri în care taxele s-au dublat sau chiar triplat. Pentru IMM-uri majorările sunt de până la zece ori mai mari. Aceste măsuri reprezintă un atac direct asupra mediului economic românesc şi creează premisele unor falimente în lanţ. Situaţia este agravată suplimentar de faptul că, de la 1 ianuarie 2026, colectarea acestor taxe locale a fost transferată către ANAF.

Din declaraţiile publice ale unor primari rezultă clar că primăriile nu mai controlează colectarea acestor venituri, statul central fiind cel care decide când şi în ce condiţii virează sumele către autorităţile locale. Această practică goleşte de conţinut autonomia locală consacrată de Constituţie şi încalcă Legea finanţelor publice locale, Codul fiscal, precum şi principiul aşezării juste a sarcinilor fiscale.

Pentru a veni în sprijinul românilor şi pentru a opri aberaţiile impuse cu îngăduinţa guvernului Bolojan, aleşii locali AUR vor ataca în instanţă hotărârile Consiliilor Locale prin care se majorează taxele pe proprietate şi pe automobile, pentru toate motivele de nelegalitate şi neconstituţionalitate expuse”, transmite AUR în comunicat.

Pachetul 2 de măsuri a intart în vigoare

Taxele și impozitele vor crește vertiginos în 2026, după ce Curtea Constituțională a respins obiecția AUR, astfel încât pachetul 2 de măsuri fiscale asumat deja de Guvern va intra în vigoare la 1 ianuarie.

Pachetul 2 de măsuri, asumat de Executiv și considerat constituțional de CCR, prevede creșterea taxelor locale pentru toate formele de proprietate deținute de persoane fizice - mașini, locuințe sau terenuri, dar și majorarea unor taxe și impozite care privesc mediul de afaceri.

Potrivit documentului, impozitul pe locuințe urma să crească semnificativ de la 1 ianuarie, cu aproape 80%. Pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, proprietarul va plăti 355 de lei în 2026.

Concret, proiectul de lege propunea actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.