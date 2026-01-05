Un bărbat a cerut 13.000 de euro pretinzând că va influenţa poliţişti şi magistrați pentru o soluţie „favorabilă”

Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată (3 acte materiale), după ce i-ar fi cerut unei femei 13.000 de euro, din care a primit aproape jumătate, pretinzând că poate influenţa polițiști, procurori și judecători să dea anumite decizii în dosare care vizau o rudă a acesteia.

„În perioada octombrie 2024 - mai 2025, la diferite intervale de timp, inculpatul L.G. i-ar fi solicitat unei persoane (martoră) suma de 13.000 euro și ar fi primit de la aceasta echivalentul a 6.000 euro, afirmând că are influență (direct sau prin intermediul unor terțe persoane) asupra unor organe judiciare (magistrați și ofițeri de poliție) și susținând că îi va determina pe aceștia (direct sau prin intermediul unor terțe persoane) să efectueze acte contrare îndatoririlor de serviciu”, precizează DNA, marți, într-un comunicat.

I-a promis o sentință „favorabilă”

În perioada octombrie-noiembrie 2024, inculpatul L.G. i-ar fi pretins martorei suma de 9.000 euro, lăsând-o să se creadă că are influență, prin intermediul unor terți (inclusiv magistrați), asupra unor magistrați (procurori, respectiv judecători de la Judecătoria Sectorului 1 București și de la Tribunalul București) învestiți cu soluționarea unor cauze penale privind o persoană din familia martorei și promițând că îi va determina pe magistrații respectivi să efectueze acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv să înlocuiască măsura arestului preventiv cu o măsură preventivă mai blândă și să pronunțe o sentință „favorabilă” (pedeapsă cu suspendarea executării pedepsei), indiferent de probele administrate și de situația concretă din dosarele penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, arată DNA

„În perioada octombrie-decembrie 2024, inculpatul L. G. ar fi primit de la martoră suma de 4.000 euro din suma solicitată, iar, în perioada decembrie 2024-mai 2025, inculpatul L. G. i-ar fi pretins martorei să îi remită diferența de 5.000 euro neachitată”, se mai arată în comunicat.

În perioada octombrie-noiembrie 2024, același bărbat i-ar fi pretins martorei suma de 4.000 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra unor ofițeri de poliție și promițându-i că îi va determina pe aceștia să efectueze acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv să propună reunirea dosarelor penale aflate în lucru la organele de urmărire penală privind aceeași persoană din familia martorei și să nu efectueze cercetări în dosarele penale astfel reunite, indiferent de probele administrate și de situația concretă din dosarele respective.

„În perioada noiembrie-decembrie 2024, inculpatul L. G. ar fi primit de la martoră suma de 2.000 euro din suma pretinsă, iar, în perioada decembrie 2024-mai 2025, inculpatul L. G. i-ar fi pretins martorei să îi remită diferența de 2.000 euro neachitată.În vederea confiscării speciale, în cauză s-au dispus măsuri asiguratorii”, mai precizează DNA.

Rechizitoriul a fost trimis, spre judecare, Tribunalul Ilfov cu propunerea de a se menține măsura preventivă și măsura asiguratorie dispuse în cauză.