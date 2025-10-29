Persoană reținută de DNA după ce ar fi cerut 25.000 de euro pentru a obține un document favorabil într-un dosar penal

Procurorii DNA au reținut miercuri, 29 octombrie, o persoană acuzată că a săvârșit infracțiunea de trafic de influență. Potrivit autorităților, inculpatul ar fi cerut bani de la o persoană, pretinzând că poate influența un ofițer de poliție.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 octombrie 2025, a inculpatului G.E.N., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență”, transmite DNA într-un comunicat.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 24-29 octombrie, inculpatul ar fi cerut 25.000 de euro de la o persoană, pretinzând că poate influența un ofițer de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, pentru a obține un document care să reducă pedeapsa acesteia într-un dosar penal.

„În perioada 24 - 29.10.2025, inculpatul G.E.N. ar fi pretins suma de 25.000 de euro de la o persoană (martor în cauză), inculpat într-o cauză penală, lăsând să se creadă că are influență asupra unui ofițer de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București pe care l-ar putea determina să întocmească un dosar penal, în urma unui denunț formulat de martor, pentru ca acesta din urmă să obțină un înscris pe care să-l folosească în fața instanței de judecată pentru reducerea la jumătate a limitelor pedepsei în dosarul penal în care este cercetat.

Suma de bani urma să fie remisă în două tranșe, prima la data de 29 octombrie 2025, iar cea de-a doua, după data de 15 ianuarie 2026”, adaugă instituția citată.

Pe 29 octombrie, inculpatul a primit 12.500 de euro, ocazie cu care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

„Inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală. La data de 29 octombrie 2025, inculpatul G.E.N. este prezentat Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile”, transmite DNA.