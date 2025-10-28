search
Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuți a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei în dosarul de corupție care-l vizează. Ce pedeapsă cer acum procurorii

Publicat:

Fostul manager al Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian" din Rădăuți, Flaviu-Emanuel Sima, a semnat un acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul în care procurorii DNA îl acuză de fapte de corupție.

Spitalul Municipal Rădăuți. FOTO Facebook/Pasaila Nicolae
Spitalul Municipal Rădăuți. FOTO Facebook/Pasaila Nicolae

Procurorii Serviciului Teritorial Suceava din cadrul DNA au dispus sesizarea instanţei de judecată, cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei, în cazul fostului manager al spitalului din Rădăuţi,  care se află sub control judiciar, a unui asistent medical din aceeaşi instituţiem şi a unei persoane fizice

Flaviu-Emanuel Sima, care în prezent este şef al Secţiei ATI din cadrul aceluiaşi spital, este acuzat de trei infracţiuni de trafic de influenţă, în formă continuată, două infracţiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată, dar şi de instigare la fals în declaraţii.

Asistentul medical Vlad-Vasile Luţa din cadrul Compartimentului Primiri Urgenţe al Spitalului Municipal Rădăuţi „Sf. Doctori Cosma şi Damian” este acuzat trafic de influenţă, în formă continuată şi de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

A treia persoană vizată, soţia managerului, este acuzată de fals în declaraţii, în formă continuată şi participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual, în formă continuată.

Căt a cerut asistentul pentru a interveni pe lângă managerul interimar al spitalului

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

„La începutul anului 2023, inculpatul Luța Vlad-Vasile, asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi pretins și primit câte 6.000 de euro de la două persoane, pentru a interveni pe lângă managerul interimar al spitalului, cu scopul de a le sprijini pe acestea să ocupe posturi de brancardieri în cadrul instituției. Astfel, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, managerul interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi primit suma totală de 12.000 de euro de la cele două persoane, prin intermediul inculpatului Luța Vlad-Vasile”, se arată într-un comunicat transmis marți de DNA.

Flaviu-Emanuel Sima a intervenit pe lângă membrii comisiei de examen 

În contextul concursului organizat în perioada 28 februarie – 02 aprilie 2024 pentru ocuparea unui post de brancardier, inculpatul Flaviu-Emanuel Sima ar fi intervenit pe lângă membrii comisiei de examen în favoarea uneia dintre persoane, căreia i-ar fi oferit subiectele de concurs, prin intermediul inculpatului  Vlad-Vasile Luța, se arată în comunicatul DNA.

Pentru că n-a promovat concursul, și-a cerut banii înapoi

Pe 29 martie 2024, în urma nepromovării concursului, persoana în cauză ar fi solicitat restiturea sumei totale de 12.000 de euro, ce ar fi fost înapoiată a doua zi de către inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, prin intermediul inculpatului Luța Vlad-Vasile.

Bani pretinși de manager de la pacienți

„Totodată, în perioada noiembrie 2023 – februarie 2024, „inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi primit sume de bani și bunuri în valoare totală de 2.400 lei, de la pacienți sau aparținători ai acestora. În schimb, inculpatul ar fi intervenit pe lângă medici din cadrul spitalului, pentru a le facilita pacienților diagnosticarea, internarea sau efectuarea de operații chirurgicale”, se mai arată în comunicat.

A furnizat unei persoane subiectele pentru un examen

Între 18 și 21 martie 2024, inculpatul Sima Flaviu-Emanuel, manager interimar al Spitalului Municipal Rădăuți, ar fi furnizat unei persoane subiectele pentru un examen scris și un interviu, astfel încât fiica acesteia să promoveze probele și să fie angajată pe un post de economist debutant la spital.

În luna februarie 2024,  Flaviu – Emanuel Sima ar fi pretins servicii și bunuri de peste 5.500 de lei, în schimbul cărora ar fi promis că va favoriza un apropiat al persoanei pentru ocuparea unui post ce urma să fie scos la concurs în cadrul spitalului.

Intervenția mincinoasă a soției

La data de 13 februarie 2024, Flaviu – Emanuel Sima, aflat sub influența băuturilor alcoolice, ar fi provocat un accident rutier ce a dus la avarierea totală a autoturismului propriu și la distrugerea unui alt bun.

„Pentru ca inculpatul să nu fie cercetat pentru fapta comisă, inculpata S.A.A., soția acestuia, ar fi declarat în fața agentului de poliție că s-ar fi aflat la volanul autoturismului, aspect ce a fost consemnat ulterior în procesul-verbal”, explică DNA.

Direcția națională Anticorupție precizează că cei trei inculpați „și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, detaliile oferite procurorilor anticorupție ducând la stabilirea concretă a întregii stări de fapt”.

În prezența avocaților, cei trei inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrările juridice pentru care au fost puse în mișcare acțiunile penale și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- pentru inculpatul Flaviu – Emanuel Sima o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani;

- pentru inculpatul Vlad-Vasile Luța o pedeapsă de 1 an și 9 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani;

- pentru inculpata S.A.A. o pedeapsă de un 9 luni și 10 zile de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Cei trei inculpați au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

Dosarele de urmărire penală și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei trei inculpați au fost înaintate Tribunalului Suceava, cu propunerea de a se menține măsura preventivă și măsura asigurătorie dispuse în cauză față de inculpatul Sima Flaviu-Emanuel.

„Față de restul inculpaților mediatizați prin comunicatul nr. 774/VIII/3 din 17 octombrie 2024, cercetările sunt continuate într-un dosar separat”, mai precizează DNA.

