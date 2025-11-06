search
Controversele din trecutul lui Fănel Bogos, patronul Vanbet anchetat de DNA: acuzații de mită, amenzi și un dosar de crimă nerezolvat

0
0
Publicat:

Interacțiunea de ieri cu procurorii DNA nu este prima de acest fel pentru omul de afaceri Fănel Bogos, fondatorul grupului Vanbet. Numele acestuia a mai fost asociat, de-a lungul anilor, cu dosare de corupție, amenzi semnificative și chiar cu un caz tragic petrecut într-una dintre fermele sale, notează vremeanouă.ro.

FOTO: Facebook / Fănel Bogos
FOTO: Facebook / Fănel Bogos

Condamnare pentru dare de mită

Pe 22 aprilie 2016, cu doar o zi înainte de aniversarea a 15 ani de activitate a companiei Vanbet — eveniment la care își anunțaseră prezența inclusiv miniștri ai Agriculturii din România și Republica Moldova — procurorii DNA Bacău au publicat un comunicat care a umbrit definitiv momentul festiv.

Fănel Bogos a fost acuzat, alături de alți oameni de afaceri din Bacău și Iași, că a oferit mită directoarei Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacău, Carmen-Carleta Bodea, pentru a influența rezultatele unor analize efectuate asupra probelor de ouă.

Potrivit rechizitoriului DNA, la data de 8 ianuarie 2016, Bodea ar fi primit de la Bogos suma de 3.000 de lei „pentru preluarea unor probe (ouă) în vederea analizării lor cu încălcarea procedurilor interne și pentru influențarea rezultatelor”.

Ancheta a arătat că directoarea primea frecvent bani și bunuri de la mai mulți afaceriști din domeniu. După doi ani de judecată, pe 27 martie 2018, Tribunalul Bacău a pronunțat sentința: Carmen-Carleta Bodea a fost condamnată la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare, iar Fănel Bogos, alături de alți inculpați, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Un caz de crimă rămas fără răspuns

Reputația lui Fănel Bogos a fost din nou pusă sub semnul întrebării și în 2022, după moartea violentă a lui Florin Ifrim, un bărbat din comuna Tutova care lucrase anterior în ferma de curcani a companiei Vanbet.

Incidentul s-a produs în 11 februarie 2022, când Florin Ifrim, însoțit de fratele său, a mers la fermă. Potrivit anchetei, cei doi ar fi fost surprinși sustrăgând câțiva saci cu furaje, moment în care mai mulți angajați ai fermei — între care s-ar fi aflat și rude ale lui Fănel Bogos — l-au agresat cu o violență extremă. Florin Ifrim a murit în urma loviturilor.

Martorii din comunitate afirmau la acea vreme că victima era un fost angajat apreciat, care lucrase ani de zile la fermă și plecase de bunăvoie pentru un alt loc de muncă. La mai bine de trei ani de la tragedie, dosarul penal este încă nesoluționat, iar autorii nu au fost trași la răspundere.

Sancțiuni de mediu și controale blocate

Activitatea companiei Vanbet a intrat frecvent în atenția Gărzii de Mediu. În mai 2024, comisarii instituției au încercat să efectueze un control la ferma din comuna Banca, în urma unor sesizări potrivit cărora păsări moarte și ouă infestate cu salmonella ar fi fost îngropate pe terenul societății.

Inspectorii au întâmpinat rezistență din partea angajaților, care au refuzat colaborarea. Controlul a fost reluat a doua zi, când, după intervenția autorităților locale, a fost posibilă efectuarea săpăturilor. Verificările au confirmat parțial sesizările, iar compania a fost sancționată cu o amendă de 70.000 de lei.

Nu a fost însă prima abatere. În august 2021, Vanbet fusese amendată cu 150.000 de lei și obligată să ecologizeze un teren infestat cu resturi animale, iar Garda de Mediu Vaslui a constatat existența unei ferme neautorizate, aplicând o sancțiune suplimentară de 60.000 de lei. În 2018, o altă investigație a scos la iveală aruncarea necontrolată a unor animale moarte, fapt care a generat noi probleme pentru companie.

