Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Călin Georgescu îl ia pe NU în brațe și neagă orice implicare în operațiunea angajării sale fictive în Austria

Publicat:

Fostul candidat pro-rus la prezidențiale Călin Georgescu neagă dezvăluirile că ar fi fost angajat fictiv într-o companie din Austria și spune că nu cunoaște pe nimeni din persoanele menționate într-o investigație jurnalistică.

Călin Georgescu FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Călin Georgescu FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Călin Georgescu a reacționat miercuri seara în urma informațiilor legate de o presupusă angajare fictivă în Austria, pentru a putea argumenta în fața instanței că lucrează în Viena și să obțină permisiunea de a părăsi România. 

”Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată. Nu voi transforma un neadevăr într-o scenă, dar nici nu voi accepta răspândirea de informații care aduc atingere valorilor fundamentale în care cred și pe care le susțin: democrație, libertate și demnitate umană. Le mulțumesc celor care aleg să verifice faptele înainte de a le transforma în verdict. Încrederea publică se câștigă prin transparență, echilibru și respect reciproc — nu prin bârfe sau prin asocieri neprobate”, a scris Călin Georgescu pe Facebook.

 Surse judiciare au explicat pentru Digi24.ro că angajarea fictivă a lui Georgescu la Viena operațiune ar fi făcut parte din modul de lucru al unei rețele de influență coordonate de un general SIE în rezervă, Nicolae Iană.  

Din rețea ar mai face parte doi afaceriști, Dănuț Hanț Constantin, domiciliat în Austria, și Silviu Pîrvu-Ularu, domiciliat în România, ambii urmăriți penal de DNA într-un dosar de trafic de influență.  

Potrivit interceptărilor, rețeaua ar fi ajutat la crearea documentelor necesare pentru ca Georgescu să poată susține că este așteptat la serviciu în Austria.

„Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, se arată într-o interceptare în care Silviu Ularu descrie modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl scape pe Georgescu de interdicția de a părăsi țara.

De asemenea, din discuțiile interceptate reiese că Dănuț Hanț Constantin și-ar fi dorit să se asocieze cu Georgescu într-o companie de consultanță pe probleme financiare. 

„Au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte .... cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting! Da, asta pe România și aia pe Austria și ... partener direct”, arată stenogramele. 

Dănuț Hanț Constantin și Silviu Pîrvu-Ularu figurează ca acționari la compania românească Profesional Consulting Q24 SRL și sunt parteneri de afaceri și în alte firme din România și Republica Moldova, printre care Ro-Uk Impex SRL și Sky Global Solution SRL.

Potrivit sursei citate, rețeaua coordonată de generalul SIE în rezervă Nicolae Iană ar fi implicată și în alte operațiuni de influență.

Într-un caz, omul de afaceri Fănel Bogoș ar fi încercat să demită șeful DSVSA Vaslui, folosind rețeaua pentru a amenința cu dosare penale și pentru a publica articole denigratoare online.

„Nu-l lăsăm pe ăsta până nu-i facem dosar penal acuma. Știi? Să se învețe minte. Știi? (...) Că dacă-l lași așa, mai revine după aceea, știi?”, se arată într-o interceptare. 

Rețeaua ar fi pretins sume importante de bani pentru accesul la relațiile sale, unele tranzacții ajungând până la 500.000 de euro.

„Ăla de la Timișoara trebuie prima dată să treacă pe la tine, semnează contract 30% din suma totală ca să-l ajutăm și după aceea facem următorul pas. Știi?”, se arată într-o altă discuție interceptată.

