Tot mai multe companii adoptă politica „fără încălțăminte” la birou. De ce aleg angajații să lucreze desculți

Un nou trend prinde tot mai mult contur în Statele Unite: mersul desculț la birou. Practica, privită până nu demult ca o excentricitate, este adoptată de tot mai multe companii, în special din zona startup-urilor tech. Mai mult, a apărut și un site dedicat acestui stil de lucru, care oferă angajaților și angajatorilor sfaturi despre cum să abordeze corect munca fără încălțăminte.

Pentru a evita posibile neplăceri, unele firme își acoperă birourile cu covoare moi sau pun la dispoziție papuci gratuit. Site-ul „noshoes.fun”, creat de Ben Lang, angajat al startup-ului Cursor, propune soluții concrete pentru lucrul fără pantofi și include o listă de startup-uri care au adoptat această politică. Printre ele se numără și mai multe companii din domeniul inteligenței artificiale, precum Replo și Composite. Arătând cum o excepție ajunge să devină regulă, Lang scrie pe rețelele sociale: „Am lucrat doar la startup-uri care aveau politica «fără încălțăminte la birou»”, relatează publicația La Repubblica.

La Spur, o companie care folosește inteligența artificială pentru a verifica erori pe site-uri web, angajații primesc papuci personalizați imediat ce ajung la biroul din Manhattan, iar vizitatorii sunt rugați să procedeze la fel. Cofondatoarea și CEO-ul companiei, Sneha Sivakumar, explică beneficiile acestei reguli: „Politica companiei de a nu purta încălțăminte îi face pe cei 10 angajați ai săi să se simtă ca acasă și îi dezarmează într-un mod pozitiv”.

„Economia pijamalelor”, adusă de acasă la birou

Nick Bloom, economist la Stanford, care studiază cultura muncii, spune că această tendință este legată parțial de ceea ce el numește „economia pijamalelor în acțiune”. Mai exact, angajații care au lucrat de acasă în timpul pandemiei au revenit la birou, dar și-au adus cu ei obiceiurile de acasă, inclusiv dorința de confort.

Astfel, fenomenul nu mai ține doar de preferințe personale, ci devine un simbol al unei culturi corporative care pune accent pe bunăstare și libertate individuală. Într-un mediu profesional aflat în continuă schimbare, unde productivitatea este tot mai des asociată cu starea de bine, conceptul de „barefooting” (n.red. a umbla desculț) la birou este văzut ca o soluție simplă, dar eficientă. Site-ul dedicat acestei tendințe oferă recomandări practice despre cum poate fi implementată fără a crea disconfort sau neînțelegeri între colegi.

De la șosete în Silicon Valley la revenirea pantofilor

Silicon Valley a fost cunoscută mult timp pentru evitarea codurilor vestimentare stricte, iar programatorii au circulat prin birouri în șosete ani la rând. Paradoxal, unii preferă acum să poarte din nou pantofi. Startup-ul de software Notion, fondat în 2016, nu impunea purtarea încălțămintei până acum câțiva ani.

Și alte companii au trecut prin schimbări similare. Gigantul plăților Stripe, fondat în 2010, a menținut politica de „încălțăminte opțională” până în 2019. O purtătoare de cuvânt a Gusto, un startup de salarizare și resurse umane, a declarat într-un e-mail că purtarea papucilor sau a șlapilor era o „tradiție timpurie a companiei”, începută într-o casă din Palo Alto, California, în 2011. „Acum, majoritatea angajaților aleg să-și păstreze pantofii în picioare la serviciu”, a adăugat ea.

Fenomenul nu se limitează însă la SUA. Și în Italia, un primar a introdus această regulă în cadrul instituției pe care o conduce, deschizând astfel drumul pentru ca tendința de a lucra desculț să prindă contur și în Peninsulă.