Introducerea cuvântului „feeling” în Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (DOOM) a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. O postare publicată de pagina Dictie.RO, care explică noua formă acceptată în limba română, a generat o dezbatere despre împrumuturile din engleză și despre felul în care acestea schimbă vocabularul românesc.

Potrivit explicațiilor publicate de Dictie.RO, „feeling” este un substantiv neutru, preluat din engleză și păstrat în forma originală de scriere și pronunție. Cuvântul desemnează un sentiment sau o stare afectivă și poate fi folosit în exprimări precum „Am un feeling că totul va fi bine”

„Vorbim despre un nou cuvânt introdus în DOOM, care este scris «feeling», ca în engleză, și se citește tot ca în engleză. Este un substantiv neutru care înseamnă sentiment sau stare afectivă. Așadar, corect putem să spunem în limba română: «Am un feeling că totul va fi perfect»”, au explicat reprezentanții Dictie.RO.

Aceștia au precizat că termenul se scrie cu doi „e”, la fel ca în limba engleză, și are forma de plural „feelinguri”.

Explicația a generat o dezbatere în comentarii. Mulți dintre cei care au reacționat consideră că limba română are deja cuvinte care exprimă aceeași idee.

„Este uimitor acest val de cuvinte adoptate din engleză pentru înțelesuri pentru care avem deja cuvinte! Da, se folosesc mult în vorbirea curentă, dar asta nu înseamnă că le facem oficiale în limba română!”, a comentat o utilizatoare.

Altcineva a ironizat tendința de a introduce tot mai multe englezisme în vocabular: „Am un feeling că româna va deveni romgleză, mai abitir decât franțuzismul lui furculision”.

„Am așa un sentiment că pe viitor vom uita complet limba română”, a adăugat altcineva.

„Am un feeling că în curând trebuie să ne pregătim pentru DOOM 4”, a spus altă persoană.

Au existat și reacții care au pus în discuție efectul acestor împrumuturi asupra identității lingvistice.

„Nu înțeleg de ce promovați DOAR aceste americanisme. Limba română ORICUM avea cuvinte care să exprime acest sentiment... presimțire”, a scris un alt utilizator.

În schimb, unii participanți la discuție au apărat evoluția firească a limbii și adaptarea vocabularului la schimbările societății.

„Este foarte bine că limba română se schimbă odată cu epoca ei”, a comentat un internaut, care a atras atenția că vocabularul unei limbi evoluează permanent.