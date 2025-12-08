Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB

Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, a lămurit luni soarta lui Jessy, pisica devenită mascotă neoficială a Primăriei Sectorului 6 și vedetă pe rețelele sociale. Edilul a precizat că felina nu îl va însoți la Primăria Municipiului București, ci va rămâne în mediul în care s-a obișnuit.

„Pisicile nu e bine să schimbe locul, să schimbe casa, și pentru ea, care are acces la curtea primăriei, nu ar fi foarte bine dacă și-ar muta casa. Probabil vom găsi o altă pisică. Sunt multe pisici micuțe și fără părinți, abandonate”, a declarat Ciucu.

Povestea lui Jessy a devenit cunoscută după ce Ciprian Ciucu a relatat, într-un interviu pentru TVR Info, că fotografia lui oficială de campanie a fost aleasă de susținători, iar varianta preferată a fost cea în care apare cu Jessy în brațe.

Jessy a fost găsită în stare precară în scara unui bloc și a fost ulterior adoptată și îngrijită de angajații Primăriei Sectorului 6. De atunci, viața ei s-a transformat complet: a devenit „Șefa”, „Suflețel”, „Regina Primăriei”. Acum, Jessy este de aproape un an jumătate la Primărie.

De la pisica străzii la „colegă de birou”

Ciprian Ciucu a dus-o la veterinar pentru tratamente, deparazitare și sterilizare, apoi a adus-o la primărie.

„Acum e colega mea de birou. Participă la ședințe, inclusiv la cele de Consiliu Local, e numai ochi și urechi. Totuși, «sportul» ei preferat e să doarmă pe scaune. Odată ce s-a așezat pe un scaun, e imposibil să o mai dai jos, mai bine te așezi în altă parte”, povestea Ciucu pentru Pets&Cats, în ianuarie 2025.

O zi din viața Jessy, pisica Primăriei

Angajații povestesc că Jessy intră în orice birou cu o siguranță de sine demnă de un „șef”, este răsfățată de toată lumea și are parte de mângâieri, plimbări pe holuri și somn pe unde îi place.

Ocazional, iese în curtea primăriei și apoi revine în interior. Totuși, „acasă” rămâne biroul primarului, unde are colțișorul ei cu apă, mâncare și canapeaua preferată. Deși Ciprian Ciucu pleacă la Primăria Capitalei, Jessy își va continua viața liniștită în Sectorul 6.