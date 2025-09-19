Ciprian Ciucu: „O parcare costă de două ori cât o școală. Bucureștiul are nevoie de o viziune, nu de decizii ad-hoc”

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a vorbit, vineri, la Summitul Rethink România, despre modul în care abordează transformarea urbană în cel mai dens sector al Capitalei. El a subliniat că investițiile masive în parcări sau pasaje nu rezolvă problema mobilității, ci doar consumă bugete uriașe care ar putea fi direcționate către educație și transport public.

„Să faci o parcare costă de două ori cât să faci o școală. Nu rezolvi nimic dacă faci o parcare, pentru că sunt foarte multe mașini. Dacă ai avea un plan foarte clar, bazat pe expertiză și pe studii, ai putea schimba cu adevărat orașul”, a spus Ciucu.

Edilul a insistat că sectorul său a pornit dezvoltarea de la teorie și strategie, nu de la proiecte punctuale. „Noi nu avem Centru Vechi, piațete sau patrimoniu, cum au alte orașe europene. Avem densitate foarte mare și locuire masivă. Am pornit de la o analiză SWOT și de la concepte de urbanism, nu de la consultanți care vând planuri gata făcute. De aceea am reușit să recuperăm zeci de hectare de spații verzi: Parcul Liniei, Lacul Morii și să creăm zone în care oamenii simt că aparțin unei comunități”, a explicat primarul Sectorului 6.

Un exemplu controversat este Grozăvești, unde a decis să îngusteze strada pentru a elimina parcarea ilegală. „Cred că 40% din oameni mă înjură zilnic. Dar 60-70% mă vor vota, pentru că vor fi încântați de cum va arăta la final. Când îți iei mașină, e treaba ta să te asiguri că îți iei și loc de parcare”, a declarat Ciucu.

El a punctat și diferențele dintre viziunea sa și strategiile altor primari. „Nu poți să le faci pe toate și pasaje, și poduri, și parcări, și transport public. Trebuie să alegi. Parisul e un exemplu: în 10 ani a devenit alt oraș pentru că a investit în benzi dedicate, troleibuze și intermodalitate. Bucureștiul este un oraș în care deciziile se iau ad-hoc, fără să se bazeze pe expertiză, pe experți, pe studii. Poate un primar sau altul a văzut ceva într-un alt oraș și a considerat că așa e mai bine”, a spus edilul.

Ciucu a conchis că succesul unor orașe precum Cluj, Oradea sau chiar capitale occidentale se explică prin asumarea unei direcții unice și prin curaj politic. „Tot timpul te vor înjura unii, dar dacă nu asculți doar de cei mai gălăgioși și rămâi fidel teoriei și viziunii, obții rezultate”, a încheiat primarul Sectorului 6.