Cine este românul de 14 ani care a devenit cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume și a impresionat experți internaționali

Un adolescent din Gherla, județul Cluj, a reușit o performanță remarcabilă pe plan internațional. David Filipaș, în vârstă de doar 14 ani, a obținut titlul de somelier de ulei de măsline și a devenit cel mai tânăr absolvent român al prestigioasei Școli Superioare de Ulei de Măsline din Spania (Olive Oil School of Spain), în cadrul programului desfășurat la Universitatea Politehnică din Valencia.

Federația Națională a Degustătorilor Autorizați (FNDA) a felicitat public performanța tânărului, subliniind importanța obținerii diplomei la o vârstă atât de fragedă. FNDA și Asociația Degustătorilor de Ulei de Măsline l-au invitat pe David să se alăture organizației și să participe la viitoarele concursuri de profil din România, atât ca producător, cât și, pe viitor, ca jurat.

„Suntem bucuroși să vă anunțăm reușita unui tânăr român, care a obținut titlul de sommelier de ulei de măsline, la Școala Superioară de Ulei de Măsline din Spania. Reușita sa este cu atăt mai importantă cu cât a obținut această diplomă la doar 14 ani. Numele lui este David Filipaș, din orașul Gherla (județul Cluj). Cel mai tânăr sommelier, lucreză cu părinții pentru promovarea brand-ului D’Olive, care reunește două mari brand-uri internaționale. Nu s-au oprit aici și au achiziționat în insula Creta (Grecia), o mică plantație de măslini, pentru a produce personal uleiul pe care-l distribuie”, a transmis Federația Națională a Degustătorilor Autorizați.

Programul a reunit peste 20 de participanți din întreaga lume, printre care șefi de restaurante, proprietari de plantații și experți în gastronomie.

David a fost singurul minor, iar examenul final, recunoscut pentru dificultatea sa, a evaluat abilitatea cursanților de a identifica arome, texturi, defecte și calități specifice uleiurilor premium.

Certificarea ESAO, acreditată internațional și conform standardului ISO 9001, atestă competențe avansate în degustarea și clasificarea uleiului de măsline, precum și cunoștințe despre analizele fizico-chimice și principalele soiuri de măsline.