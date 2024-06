Este vinul la cutie inferior celui la sticlă? Un somelier dezvăluie ce alegere este mai bună

În căutarea gustului perfect, mulți se întreabă: este vinul la cutie inferior celui îmbuteliat? Specialistul în domeniu, Doug Frost, maestru somelier și cofondator al Echoland Winery, a explicat ce ar trebui să alegem.

Somelierul Doug Frost a subliniat că vinul de calitate se găsește în orice ambalaj, importante fiind proveniența și calitatea ingredientelor.

„Vinul bun poate fi găsit în orice ambalaj, oriunde. Trebuie doar să existe un producător care vrea să pună vin de calitate în el. (n.r. în ambalaj)”, le-a răspuns Doug Frost, maestru somelier și cofondator al Echoland Winery, gazdelor podcastului «Am I Doing It Wrong?» de la HuffPost, potrivit Yahoo Life.

Expertul demontează mitul elitist privind ambalajul, susținând că vinurile la cutie pot fi la fel de bune ca cele îmbuteliate.

„De multe ori, vinurile la cutie pe care le avem în SUA sunt vinuri destul de bune. Dar puteți vizita locuri precum Australia, unde multe dintre vinurile lor la cutie sunt foarte valoroase. Adică, sunt vinuri cu adevărat foarte, foarte bune.”, adaugă Doug Frost.

Calitatea vinului nu depinde de ambalaj, ci de ingrediente. Băutura poate fi prezentată în orice fel de ambalaj pe care producătorul îl consideră potrivit. Diferența dintre cele două tipuri de ambalaje este dată de durata de viața a vinului. Vinul la cutie rămâne proaspăt mult mai mult timp după deschidere decât vinul îmbuteliat. Cu toate acestea, sticlele au fost folosite timp de secole pentru depozitarea vinului, având în vedere că mențin băutura în condiții optime timp de zeci de ani.

„Singura diferență reală între o sticlă și o cutie este că acele vinuri nu sunt proaspete la fel de mult timp. Calitățile vinului încep să se estompeze atunci când sunt într-o cutie. Așa că nu vrei să te agăți de ele timp de un an sau doi. Vrei să-l bei în următoarele trei-șase luni”, spune somelierul.

Concret, vinul la cutie se păstrează mai bine după ce ambalajul este desigilat. Dacă vinul din sticlă își pierde prospețimea o săptămână după deschiderea sticlei, vinul la cutie poate rămâne chiar și șase săptămâni în condiții bune.

De luat în calcul este și aspectul practic al vinului la cutie, având în vedere că este ușor de transportat și de împărțit, reprezentând o opțiune excelentă pentru picnicuri. Acest tip de ambalaj are un preț mai mic, iar calitatea vinului nu este afectată.

Așadar, dacă vă întrebați dacă să alegeți vinul la cutie sau pe cel îmbuteliat, Frost vă asigură că nu faceți o alegere greșită. Vinul de calitate poate fi savurat din orice ambalaj, iar vinul la cutie este o opțiune practică, demnă de orice ocazie. Însă, pentru o experiență ca la carte, somelierul ne recomandă să alegem paharele cu picior.