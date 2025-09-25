search
Chat Control, măsura de monitorizare propusă de Comisia Europeană, stârnește nemulțumiri și în România: "Nu pot să cred că toți useristii aia sunt de partea cenzurii"

0
0
Publicat:

Chat Control, măsura propusă de Comisia Europeană încă din 2022, ar putea ajunge la vot în această toamnă, declanșând dezbateri și mobilizări pe rețelele de socializare. Internauții au început să le scrie eurodeputaților și președintelui pentru a-i convinge să se opună măsurii.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

O discuție pe Reddit, care arată că „aparent Guvernul României susține acum ChatControl”, a pornit o întreagă dezbatere pe platformă cu privire la măsura care ar putea fi adoptată în Europa, în toamna acestui an.

Criticile nu au întârziat să apară: „Încă o dată se dovedește că pe politică europeană suntem niște curci”, „name and shame! Momentan pare că toți sunt nehotărâți, trebuie pus tunurile pe ei”, scrie un utilizator, în timp ce altul propune un protest.

Politicienii, excluși de la aplicarea măsurii

Politicienii sunt excluși de la aplicarea măsurii, fapt care a atras și mai multe critici: „Îl susține pentru că politicienii sunt excluși de la monitorizarea aia. Când stătea SRI-u geană pe ei în perioada Kovesi, erau leșinați după privacy și drepturile omului. Acum îi doare undeva atâta vreme cât restul populației își pierde drepturile, dar ei și le păstrează.Bine că sunt alții mai sănătoși că noi în condiliu și proiectul are șanse mici să treacă”, spune altul.

Eu tot nu înțeleg cum intitiativa asta nu e în conflict cu Articolul 7 - Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor”, scrie un alt utilizator Reddit.

Criticile au fost îndreptate și către eurodeputați: „Terheș se opune, meanwhile Dan Barna și Voiculescu de la preamăritul USR sunt la cules de ciuperci, n-au timp pentru chestii de genul. Înainte să ziceți de ce nu mai iau și de restul, sper că nu trebuie să explic de ce am așteptări mai mari de la Barna și Voiculescu decât de la Lazarus și Soso”.

Nu pot să cred că toți useristii aia sunt de partea cenzurii! Chiar nu”, scrie un alt utilizator.

Un alt internaut vine însă cu o concluzie: „Nu va mai amăgiți. O să treacă la un moment dat. Că e acum că e în 5 ani, tot către monitorizare constantă ne îndreptăm”.

O altă discuție pe Reddit îi îndeamnă pe utilizatori să le scrie eurodeputaților și președintelui României, Nicușor Dan. 

Ce propune Comisia Europeană și care e scopul declarat

Uniunea Europeană ar putea adopta o lege care ar urma să oblige platformele să scaneze automat toate mesajele, inclusiv cele criptate end-to-end. Inițiativa denumită „Chat Control” a fost lansată încă din 2022 de comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson.

Motivarea inițiativei susține că aceasta este propusă pentru a combate abuzurile asupra minorilor în mediul online. Proiectul a suferit multiple amânări și revizuiri, din cauza opoziției venite atât din partea companiilor de tehnologie, cât și a experților în criptografie.

Criticii atrag atenția că măsura ar însemna practic compromiterea criptării end-to-end, considerată cea mai sigură formă de protecție a mesajelor digitale. Odată creată o „portiță” tehnică pentru scanarea automată, aceasta ar putea fi exploatată nu doar de autorități, ci și de regimuri autoritare sau grupări de hackeri.

Conform site-ului fightchatcontrol.eu, 12 țări susțin măsura, între care și România, în timp ce alte 7 se opun, iar 8 state sunt indecise.  

Societate

