search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România

0
0
Publicat:

În perioada premergătoare aderării României la Spațiul Schengen, transportul de marfă era afectat de un sistem logistic fragmentat, caracterizat prin bariere administrative și proceduri vamale la frontierele externe ale UE.

S-au împlinit deja șase luni de când România a intrat în Schengen și pe rutier
S-au împlinit deja șase luni de când România a intrat în Schengen și pe rutier

Acest context genera timpi logistici impredictibili, costuri suplimentare și o competitivitate scăzută pentru operatorii români.

Fiecare trecere a frontierei presupunea formalități vamale laborioase la nivel de documentație, controale amănunțite ale documentelor și posibile inspecții ale mărfurilor. În funcție de complexitatea încărcăturii și de vigilența autorităților, timpul de așteptare varia de la câteva ore până la o zi. Aceste opriri repetate generau întârzieri semnificative, afectând programul de livrare și crescând riscul nerespectării termenelor contractuale.

De asemenea, și transportul aerian de bunuri, din România către statele Schengen, era supus opririlor și controalelor suplimentare în aeroporturile din afara spațiului Schengen. Fiecare lot de marfă era verificat în detaliu, iar lipsa unui flux continuu de operare putea conduce la pierderea conexiunilor aeriene, fiind astfel compromisă livrarea către clientul final. În plus, operatorii erau nevoiți să aloce echipe specializate pentru gestionarea documentelor specifice fiecărei granițe sau aeroport, ceea ce presupunea costuri operaționale ridicate. În multe situații, întârzierile generau atrăgeau și cheltuieli suplimentare cu depozitarea temporară și manipularea mărfurilor, afectând eficiența și predictibilitatea lanțului logistic.

Cifrele oferite de UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România) confirmă dimensiunea reală a provocărilor generate de neaderarea la Schengen: pierderi estimate la 19 miliarde euro în perioada 2012 – 2023, cauzate de timpii de așteptare la granițele interne UE cu Ungaria și Bulgaria. În mod frecvent, transportatorii români s-au confruntat cu timpi de așteptare de 20–30 de ore, ajungând chiar la 3 zile în anumite cazuri, în special la frontiera cu Bulgaria.

Schengen în practică: Primele 6 luni fără frontiere rutiere

Intrarea României în spațiul Schengen terestru a redefinit performanța logisticii rutiere, aducând beneficii tangibile pentru operatorii de transport, spun specialiștii de la Gebruder Weiss. Potrivit acestora, eliminarea controalelor sistematice la frontierele cu Ungaria și Bulgaria a dus la o reducere semnificativă a timpilor de așteptare, contribuind la creșterea predictibilității și a eficienței operaționale.

Pentru operatorii de transport, această schimbare înseamnă mai mult decât fluiditate în trafic - costuri de operare mai mici, consum redus de combustibil, optimizarea cheltuielilor pentru șoferi, dar și scăderea amprentei de carbon asociată staționării îndelungate.

Efecte directe asupra fluxurilor logistice și operaționale

Aderarea la Schengen a eliminat o serie de blocaje majore în transportul rutier internațional, cu impact imediat asupra eficienței operaționale. Una dintre cele mai vizibile schimbări a fost reducerea semnificativă a timpilor de așteptare la granițele cu Ungaria și Bulgaria – unde anterior, camioanele înregistrau zilnic întârzieri uzuale de 8–10 ore, respectiv, peste 8 ore.

Eliminarea controalelor fizice de rutină în punctele de frontieră a dus la fluidizarea fluxurilor de marfă și la eliminarea staționărilor prelungite. Iar transportatorii pot opta pentru rute mai scurte și directe prin state Schengen, fără a ține cont de timpii de așteptare la granițe. Se evită astfel ocolirea anumitor puncte de frontieră aglomerate (ex: Nădlac), ceea ce reduce consumul de combustibil și amprenta de CO2.

De asemenea, cheltuielile asociate cu personalul (diurne, cazare, șoferi suplimentari) sunt diminuate, iar timpii de livrare devin mai ușor de planificat și controlat. Transportatorii pot inclusiv recalibra rapid rutele în funcție de trafic, condiții meteorologice sau cerințele clientului, fără constrângerea frontierelor.

Eficiența operațională și dinamica cererii în transportul rutier

Eliminarea controalelor fizice la frontiere a generat nu doar un flux de marfă mai eficient, ci și economii importante pentru transportatori. Anterior aderării, șoferii pierdeau în medie aproximativ 40 de ore pe lună staționând la punctele de frontieră.

În prezent, acest interval s-a redus semnificativ, la doar 10–15 ore, ceea ce înseamnă mai puțin timp pierdut și un consum redus de combustibil. Beneficiile obținute din această eficientizare pot fi direcționate către modernizarea flotei, digitalizare și instruirea personalului, consolidând astfel competitivitatea pe termen lung.

În paralel, cererea pentru transportul rutier este în creștere, alimentată inclusiv de declinul temporar al transportului feroviar. În România și Ungaria, lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare au dus la un transfer semnificativ de volume către rutier, cu o creștere estimată la aproximativ 20%. Chiar dacă acest vârf este așteptat să se tempereze odată cu finalizarea lucrărilor la calea ferată, în prezent, operatorii rutieri beneficiază de un aflux crescut de comenzi și de o poziție întărită în lanțurile logistice regionale.

Citește și: Ciucă: „Admiterea României în Schengen,un real succes; Vom continua eforturile pentru admiterea cu graniţele terestre, pentru traficul rutier şi feroviar“

Această conjunctură înseamnă nu doar eficientizarea costurilor, ci și șansa de a valorifica o cerere aflată în ascensiune, printr-o rețea rutieră solidă, digitalizată și adaptată rapid la noile dinamici ale mobilității europene”, consideră Sergiu Grăjdeanu, Business Unit Manager, Transport International în cadrul Gebrüder Weiss România.

Creșterea relevanței României ca rută de tranzit

Pe termen mediu, această nouă configurație crește competitivitatea operatorilor români. Accesul mai rapid și previzibil către piețele vest-europene permite integrarea mai eficientă în lanțurile logistice transcontinentale. Transportatorii locali câștigă astfel un avantaj competitiv important în fața companiilor din vestul Europei.

Totodată, crește și atractivitatea rutelor prin România, deoarece țara noastră devine parte din rute

de tranzit Schengen, ceea ce încurajează operatorii străini să tranziteze România pentru legături

est-vest. Se dezvoltă astfel coridoare logistice importante, cum ar fi Coridorul IX (Pan-European).

Iar orașele din vestul României – Arad, Oradea, Timișoara – devin de-o importanță strategică pentru fluxul internațional de mărfuri, prin proximitatea lor față de Ungaria și alte rute Schengen.

Exigențe ridicate de conformitate și tranziția spre digitalizare

Dacă eliminarea controalelor fizice la frontiere simplifică semnificativ fluxul de marfă, aceasta este compensată de o monitorizare digitală mai riguroasă și de controale intensificate în interiorul granițelor naționale: documentele tradiționale sunt înlocuite treptat de soluții precum: e-CMR, e-Factura, e-Transport sau e-Sigiliu, care permit urmărirea precisă și în timp real a mărfurilor.

În contrapartidă, aderarea implică și obligații suplimentare. Conectarea la Sistemul de Informații Schengen (SIS) permite schimbul rapid de date între statele membre, ceea ce sporește eficiența verificărilor și crește presiunea asupra operatorilor de transport să respecte regulamentele europene în mod constant.

Operatorii trebuie să se conformeze mai strict normelor europene privind siguranța rutieră, timpii de condus și utilizarea echipamentelor digitale (ex: tahografe digitale), ceea ce poate genera presiune asupra programului de transport, în special în cazurile în care controalele devin mai riguroase. Pe de altă parte, Dar sunt nevoiți și să investească timp și resurse în digitalizare, instruirea personalului și revizuirea procedurilor.

Constrângeri post-aderare și măsuri de ajustare

După aderarea la Schengen, transportatorii au întâmpinat o serie de provocări legate de adaptarea la noile proceduri digitale și reglementări. Familiarizarea cu sistemele electronice de control și declarație vamală, precum e-CMR sau declarațiile electronice, a fost esențială, însă în practică au apărut dificultăți. Deși controalele sistematice la frontieră au fost eliminate, controalele sporadice sau punctuale continuă să existe, generând confuzii privind momentul și cadrul legal în care acestea pot fi efectuate, mai ales în situații de urgență sau de risc pentru securitate.

În plus, diferențele în interpretarea regulilor și documentelor între statele membre complică gestionarea operațiunilor transfrontaliere. Exemple în acest sens includ tratamentul divers al documentelor de însoțire a mărfurilor, cerințe variate privind controalele de securitate sau interpretări diferite ale normelor privind timpul de conducere și odihnă. De asemenea, există incertitudini legate de competențele autorităților în verificarea legalității șederii și documentelor personale ale șoferilor în cadrul curselor care traversează mai multe țări Schengen.

Citește și: România elimină controlul călătorilor în 40 de puncte de trecere a frontierei, de la 1 ianuarie

Pentru a răspunde acestor constrângeri, operatorii și autoritățile au fost nevoiți trebuit să implementeze măsuri de ajustare tehnologică și procedurală. Actualizarea și integrarea sistemelor informatice vamale în rețelele Schengen, reprezintă pași importanți în acest sens, facilitând respectarea regulilor și creșterea transparenței.

Oportunități de dezvoltare într-un context logistic avantajos

Aderarea la Schengen funcționează ca un catalizator strategic pentru transformarea sustenabilă a pieței de transport și logistică din România – cu efecte directe atât asupra companiilor din sector, cât și asupra economiei naționale. Noul context în care se regăsește astăzi România, la 6 luni de la aderare, creează premise favorabile pentru atragerea de investiții străine în infrastructura de transport și logistică, iar îmbunătățirea conexiunilor interne (A1, A7, linii feroviare rapide) devine o prioritate strategică.

Dezvoltatorii de parcuri logistice sunt interesați să extindă capacitățile de depozitare în proximitatea principalelor coridoare rutiere și feroviare. Vestul țării poate deveni gazda unor noi terminale de cross-docking și de consolidare a mărfurilor, profitând acum de accesul facil la rutele Schengen și la piețele din Germania, Italia sau Austria.

Companii din automotive, electronice sau bunuri de consum caută deja alternative pentru mutarea producției în Europa Centrală și de Est.

Acesul rapid la piața unică, fără bariere de frontieră, costuri competitive și pregătirea și expertiza forței de muncă oferă României un avantaj competitiv greu de ignorat.

Portul Constanța, de asemenea, are șansa de a deveni un punct cheie în rețelele maritime de aprovizionare, conectând prin transport rutier și feroviar fluxurile către Europa Centrală și de Vest.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în Polonia, conflictul va escalada
digi24.ro
image
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești
stirileprotv.ro
image
În ce stadiu se află construcția celui mai lung PARC din România. Când va fi gata și cum va arăta parcul liniar din Sectorul 6
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Val de noroc pentru șase zodii. Astrele le scot în cale oportunități neașteptate
fanatik.ro
image
Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ursoaica din Mureş care a desfigurat un localnic, căutată de 30 de ore. Autorizaţia pentru împuşcare a expirat
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit Ionuț Americanu! Anunțul tulburător făcut de Cornelia, dansatoarea maneliștilor: „Nu-mi vine să cred”
kanald.ro
image
Când vei plăti TAXA pentru coletele de pe Temu sau Shein
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ce înseamnă o pensie decentă pentru un român în 2025. De câţi bani are nevoie un bunic pentru a fi şi nepoţii fericiţi
romaniatv.net
image
Dispar aceste produse din toate magazinele din România!
mediaflux.ro
image
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos