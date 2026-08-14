Un tânăr a fost surprins pe autostrada A1, în zona municipiului Sibiu, în timp ce filma din portbagajul mașinii un motociclist care se deplasa în spatele autovehiculului. Atât șoferul, cât și cei doi tineri, au fost amendați de polițiști după ce imaginile au apărut pe rețelele de socializare.

Sursă video: TikTok @oradesibiu

„La data de 13 august 2026, în spațiul public au apărut imagini surprinse pe autostrada A1, în zona municipiului Sibiu, în care un autoturism circulat cu haionul deschis, iar, din portbagaj un tânăr filma deplasarea unui motociclist care rula în spatele autovehiculului.

Imediat după postarea imaginilor, polițiștii s-au sesizat și au demarat verificările necesare pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis Poliția Română, vineri, 14 august.

La doar patru ore distanță după înregistrare, cu ajutorul camerelor de supraveghere, au fost identificate cele trei persoane, mai exact șoferul mașinii, cel care filma din portbagaj și motociclistul.

„Cei trei au fost invitați la sediul unității de poliție, fiind audiați cu privire la cele săvârșite și sancționați contravențional. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 1.730 de lei.

Pasagerul a fost sancționat pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în timpul deplasării într-un vehicul, conducătorul autoturismului a fost sancționat pentru transportarea unei persoane în compartimentul destinat bagajelor și pentru continuarea deplasării cu haionul deschis, iar conducătorul motocicletei a fost sancționat pentru preocupări de natură să îi distragă în mod periculos atenția de la conducere, în cadrul activității coordonate pentru realizarea înregistrării video.”

Polițiștii spun cei trei au recurs la acest comportament pentru a filma achiziționarea unei motociclete, însă dorința de a realiza imagini spectaculoase nu justifică încălcarea regulilor de circulație și punerea în pericol a participanților la trafic.

„Le recomandăm tuturor participanților la trafic să adopte o conduită responsabilă, să își concentreze permanent atenția asupra conducerii și să nu transforme drumul public într-un spațiu pentru realizarea unor filmări periculoase.*

Polițiștii rutieri vor reacționa cu promptitudine ori de câte ori sunt constatate comportamente care pun în pericol siguranța participanților la trafic. Protejarea vieții și a integrității cetățenilor rămâne prioritatea noastră.”