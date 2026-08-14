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Bolojan cere investiții serioase și o strategie în domeniul energetic. „Trebuie să rezolvăm problemele de fond”

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Ilie Bolojan spune că ceea ce se întâmplă în această perioadă în sistemul energetic este și efectul lipsei unei strategii energetice, al investițiilor amânate și al unor decizii care nu au fost luate la timp.

Premierul Ilie Bolojan
Ilie Bolojan, premier FOTO: Gov.ro

Premierul interimar Ilie Bolojan a propus vineri, în cadrul unei conferinţe de presă la Guvern, încheierea unui pact politic, a unei înţelegeri politice valabilă în următorii ani, pentru a implementa măsuri în domeniul energetic.

„În afară de a răspunde situațiilor de criză, trebuie să rezolvăm problemele de fond. Pentru asta este nevoie de investiții serioase, politici stabile și o înțelegere politică menținută câțiva ani, indiferent cine se află la guvernare. Sunt câteva direcții importante. O primă direcție este să creștem producția de energie. Cu cât se finalizează mai repede investițiile de la Iernut și Mintia, cu atât crește producția în bandă, astfel încât să avem energie disponibilă în orele de seară și în perioadele reci. Cele două centrale vor aduce, în funcționare normală, peste 1.500 MW în sistem”, potrivit unei postări pe Facebook a premierului, care susține că urgentarea realizării racordărilor și obținerii avizelor se traduce în ani câștigați pentru investițiile mari.

A doua direcție precizată de premier este producția nucleară.

„Situația de la Cernavodă ne-a arătat cât de important este să asigurăm debitul de apă necesar funcționării centralei. De aceea, trebuie pus în practică proiectul pentru creșterea debitului pe Dunărea Veche către Cernavodă, prin soluția de la Bala 2. Studiul de fezabilitate și avizele există. Trebuie verificate datele tehnice, actualizați indicatorii, asigurată finanțarea și începută execuția. Nu putem vorbi serios despre realizarea noilor grupuri 3 și 4 de la Cernavodă dacă nu rezolvăm problema apei necesare pentru funcționarea centralei”, a mai spus Bolojan.

A treia direcție propusă este creșterea capacităților de stocare.

„Una dintre greșelile anilor trecuți a fost că, deși s-a susținut producția fotovoltaică și eoliană, nu au fost susținute în același ritm și capacitățile de stocare. Avem producție mare la prânz și consum mare seara, ceea ce generează dezechilibre și volatilitate. De aceea, schemele de finanțare trebuie orientate către stocare, proiectele aflate deja într-o fază avansată trebuie urgentate, iar hibridizarea hidrocentralelor trebuie pusă în practică. Hidroelectrica, având capacități mari autorizate pe care nu le atinge, poate să instaleze rapid și să ajungă la aproximativ 1.500 MW de stocare în următorii doi ani”, este propunerea premierului.

Contractele de mandat pentru companiile strategice din energie urmează să fie modificate, astfel încât în indicatorii de bază să fie inclusă şi realizarea investițiilor, în vederea îmbunătăţirii rezultatelor efective în Sistemul Energetic Naţional, a declarat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

Contractele de mandat la companiile strategice din energie trebuie să includă ca indicator de bază realizarea investițiilor

„O altă direcție importantă ține de mai buna administrare a companiilor strategice din energie. Acestea produc mai mult de jumătate din energie. Contractele de mandat trebuie să pună investițiile și realizarea proiectelor printre obiectivele principale. Nu este suficient să avem profituri dacă nu investim în capacități noi și în modernizarea celor existente.Pentru asta avem nevoie de management competent. Numirile trebuie făcute pe baza competenței și a rezultatelor, nu a clientelismului sau a loialităților politice.  Și, nu în ultimul rând, avem nevoie de reglementări care să reducă dezechilibrele din sistem. Noile capacități fotovoltaice să poată fi dezvoltate doar împreună cu soluții de stocare. Stabilind reguli clare, vom influența deciziile de investiții”, a mai menționat șeful guvernului.

De asemenea, prosumatorii existenți trebuie stimulați să își crească autoconsumul și să investească în baterii., pentru că România are peste 350.000 de prosumatori și doar o treime au baterii de stocare.

„Un sistem de tarifare dinamic și cofinanțarea instalării de baterii va crește rapid numărul celor care-și vor completa sistemul. Acestea sunt elementele de bază ale unui Pact pentru Energie. Toate aceste măsuri duc la un sistem energetic mai echilibrat, mai predictibil și mai eficient, cu costuri cât mai mici pentru cetățeni și companii. Nu putem rezolva aceste lucruri într-un an și nici printr-o singură decizie. Este nevoie de continuitate și de responsabilitate, indiferent cine conduce Guvernul.În această toamnă trebuie să discutăm serios despre acest pact pentru energie. Este mai puțin important cine propune o soluție. Important este să o punem în practică.Avem nevoie de reguli bune, investiții realizate și energie sigură pentru România”, a conchis premierul.

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