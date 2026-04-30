Ce program au supermarketurile de 1 Mai: cum funcționează Carrefour, Lidl sau Kaufland

Ziua Muncii este liberă legal, însă în 2026 majoritatea marilor lanțuri de retail rămân deschise. Pentru cei care petrec minivacanța acasă sau au nevoie de cumpărături de ultim moment, programul magazinelor este, în mare parte, apropiat de cel obișnuit.

Program supermarketuri 1 Mai 2026

Kaufland

Magazinele funcționează aproape normal.

Deschidere: 07:00 – 07:30

Închidere: 22:00 – 22:30

Observații: locațiile din mall-uri pot urma programul centrului comercial, iar unele magazine pot închide ușor mai devreme

Lidl

Program ușor adaptat în unele locații.

Program estimat: 08:00 – 21:00

Posibile variații: până la 22:00

Observații: în unele cazuri se aplică program de duminică

Carrefour

Program stabil, fără modificări majore.

Intervale posibile:

07:00 – 22:00

07:30 – 22:30

08:00 – 23:00

Auchan

Funcționează aproape complet normal.

Deschidere: în jur de 07:00

Închidere: 22:00 – 23:00

Mega Image (și Shop&Go)

Fără schimbări importante.

Program: 07:30 – 22:00

Online: disponibil 24/7

Penny

Program standard, similar cu restul săptămânii.

Luni – sâmbătă: 08:00 – 21:00

Duminică: 08:00 – 20:00