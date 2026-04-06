Ce program au supermarketurile în Săptămâna Mare. Care vor fi deschise de Paște

Marile lanțuri de retail alimentar din România au anunțat programul de lucru în Săptămâna Mare, unele supermarketuri precizând și care sunt orașele în care vor avea deschis în ziua de 12 aprilie, prima zi de Paște pentru credincioșii ortodocși.

Programul Lidl

În perioada sărbătorilor pascale, programul magazinelor Lidl din toată țara va fi următorul:

• De luni, 6 aprilie, până vineri, 10 aprilie 2026, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 07:00 – 22:00;

• Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;

• Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.

Începând cu ziua de marți, 14 aprilie 2026, toate magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.

Program Kaufland

Rețeaua Kaufland România va funcționa după următorul program:

• În perioada 06 – 10 aprilie, magazinele Kaufland vor fi deschise începând cu ora 07:00, cu excepția hipermarketului din incinta Promenada Mall Sibiu, care se va deschide la 09:00. Ora de închidere variază între 21:30 și 23:00, în funcție de locație.

• Sâmbătă, 11 aprilie, majoritatea magazinelor Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00. Magazinul din Promenada Mall Sibiu se aliniază la programul centrului comercial. Excepție fac magazinele din Miercurea Ciuc, Sovata, Odorheiu Secuiesc, Târgu Secuiesc și Gheorgheni, care vor avea program extins până la ora 21:30, respectiv magazinul din Sfântu Gheorghe, până la ora 22:30.

• În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

• În a doua zi de Paște, luni, 13 aprilie, magazinele vor avea program scurt, între orele 09:00 și 18:00. Excepție fac locațiile din orașele menționate anterior, care vor funcționa după programul extins. De asemenea, magazinul din incinta Promenada Mall Sibiu va fi deschis între orele 09:00 și 22:00.

Magazinele Kaufland din Sfântu Gheorghe, Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sovata și Târgu Secuiesc vor avea program normal de funcționare pe 11, 12 și 13 aprilie, în perioada Paștelui Ortodox.

Program Penny

Penny a anunțat programul magazinelor pentru perioada sărbătorilor Pascale. În perioada 6 – 19 aprilie, programul de funcționare al magazinelor PENNY este următorul:

6 – 10 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 – 22:00

11 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 07:00 –18:00

12 aprilie 2026, magazinele vor fi închise

13 aprilie 2026, magazinele vor fi deschise în intervalul 10:00 – 18:00

14 – 19 aprilie 2026, program normal

Program Mega Image

Magazinele Mega Image vor fi deschise vineri, 10 aprilie, între orele 08:00 și 22:00. Sâmbătă, 11 aprilie, programul va fi 08:00 – 19:00. Duminică, 12 aprilie, magazinele vor fi închise, iar luni, 13 aprilie, vor funcționa între 09:00 și 19:00. Din 14 aprilie, programul revine la normal.

Program Auchan

Vineri, 10 aprilie, magazinele Auchan vor avea program normal. Sâmbătă, 11 aprilie, acestea vor fi deschise până la ora 18:00 sau 19:00, în funcție de unitate. Duminică, 12 aprilie, vor fi închise, iar luni, 13 aprilie, vor avea program redus sau vor rămâne închise. Marți, 14 aprilie, programul revine la normal.

Program Profi

Și magazinele Profi vor avea program normal vineri, 10 aprilie. Sâmbătă, 11 aprilie, vor funcționa până la 18:00 sau 19:00. Duminică, 12 aprilie, vor fi închise, iar luni, 13 aprilie, vor avea program redus sau vor rămâne închise. Din 14 aprilie, programul reintră în normal.