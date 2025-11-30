search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ce le-a spus colegilor de celulă Gheorghe Dincă, „Monstrul din Caracal”, despre crimele pentru care a primit 30 de ani de închisoare

0
0
Publicat:

Deși a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru că a răpit, violat și omorât două adolescente, Gheorghe Dincă încă neagă din spatele gratiilor faptele sale. 

Criminalul Gheorghe Dincă FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Criminalul Gheorghe Dincă FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru omor, trafic de persoane și profanare de cadavre, Dincă continuă însă să-și clameze nevinovăția din spatele gratiilor, susținând că ar fi victima unui complot. La aproape șase ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, numele lui Gheorghe Dincă încă stârnește revoltă, frică și controverse chiar și colegilor de celulă. 

Un deținut care a împărțit celula cu Dincă a decis să vorbească public despre comportamentul acestuia și despre discuțiile avute în detenție. 

Acesta a spus că mulți dintre deținuți evită să stea lângă el, fiind intimidați de figura și comportamentul său. 

„Mi se pare un om dur, te sperii așa de el când îl vezi. (…) Mie unul nu, dar au fost deținuți care s-au speriat de el”, a povestit acesta în cadrul emisiunii „Condamnații”. 

Deținutul mai spune că ”Monstrul din Caracal” lasă impresia că ar avea probleme psihice sau că cel puțin își construiește această imagine. 

„Parcă s-a și deplasat psihic de realitate, a luat-o un pic randeaua”, scrie Click. 

Deținutul a povestit că a avut mai multe discuții directe cu  Gheorghe Dincă despre faptele pentru care acesta a fost condamnat. Răspunsul „monstrului din Caracal” a fost însă mereu același: neagă tot. 

„L-am întrebat despre faptă, dacă este a lui. El a spus că nu este a lui, că nu are nicio treabă.” 

Dincă și-ar fi schimbat chiar și varianta pe care o susținea inițial. Dacă în primii ani afirma că le-ar fi răpit pe fete, dar nu ar fi fost el cel care le-a ucis, acum merge și mai departe, negând inclusiv că le-ar fi cunoscut vreodată. 

„Nu spunea niciodată că ar fi făcut ceva cu fetele. Tot timpul spunea că este la pușcărie degeaba, că nu ar fi făcut nimic cu fetele, că nu le-a cunoscut, că nu are nicio treabă cu acele fete.” 

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
digi24.ro
image
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
mediafax.ro
image
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
Cozonacul de sărbători se scumpește. Producătorii s-au adaptat: porţii la felie sau la jumătate de kg
observatornews.ro
image
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Unde va ploua de 1 Decembrie: ANM anunţă precipitaţii şi sub formă de ninsoare. Cum va fi vremea în Bucureşti
playtech.ro
image
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Arde turla unei biserici din Bacău! Flăcările s-au extins pe sute de metri pătrați
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Petardele periculoase, interzise definitiv! Amenzi usturătoare, chiar și de 75.000 lei, sau închisoare
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Exclusiv! Diana Bart despre divorț, un nou început și feminitate la 40 plus: “Mi-am dorit să trăiesc, nu doar să exist”

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri de Sfântul Andrei din satele românești. De ce să nu dai bani cu împrumut?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!