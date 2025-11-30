Ce le-a spus colegilor de celulă Gheorghe Dincă, „Monstrul din Caracal”, despre crimele pentru care a primit 30 de ani de închisoare

Deși a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru că a răpit, violat și omorât două adolescente, Gheorghe Dincă încă neagă din spatele gratiilor faptele sale.

Condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare pentru omor, trafic de persoane și profanare de cadavre, Dincă continuă însă să-și clameze nevinovăția din spatele gratiilor, susținând că ar fi victima unui complot. La aproape șase ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu, numele lui Gheorghe Dincă încă stârnește revoltă, frică și controverse chiar și colegilor de celulă.

Un deținut care a împărțit celula cu Dincă a decis să vorbească public despre comportamentul acestuia și despre discuțiile avute în detenție.

Acesta a spus că mulți dintre deținuți evită să stea lângă el, fiind intimidați de figura și comportamentul său.

„Mi se pare un om dur, te sperii așa de el când îl vezi. (…) Mie unul nu, dar au fost deținuți care s-au speriat de el”, a povestit acesta în cadrul emisiunii „Condamnații”.

Deținutul mai spune că ”Monstrul din Caracal” lasă impresia că ar avea probleme psihice sau că cel puțin își construiește această imagine.

„Parcă s-a și deplasat psihic de realitate, a luat-o un pic randeaua”, scrie Click.

Deținutul a povestit că a avut mai multe discuții directe cu Gheorghe Dincă despre faptele pentru care acesta a fost condamnat. Răspunsul „monstrului din Caracal” a fost însă mereu același: neagă tot.

„L-am întrebat despre faptă, dacă este a lui. El a spus că nu este a lui, că nu are nicio treabă.”

Dincă și-ar fi schimbat chiar și varianta pe care o susținea inițial. Dacă în primii ani afirma că le-ar fi răpit pe fete, dar nu ar fi fost el cel care le-a ucis, acum merge și mai departe, negând inclusiv că le-ar fi cunoscut vreodată.

„Nu spunea niciodată că ar fi făcut ceva cu fetele. Tot timpul spunea că este la pușcărie degeaba, că nu ar fi făcut nimic cu fetele, că nu le-a cunoscut, că nu are nicio treabă cu acele fete.”