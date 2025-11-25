search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Țara europeană care oferă salarii de 3.000 de euro și cazare gratuită: ofertă pentru români în sezonul rece

0
0
Publicat:

Austria caută personal pentru sezonul de iarnă și pune la dispoziția românilor salarii de până la 3.000 de euro, cazare gratuită și alte beneficii. Industria ospitalității are nevoie de mii de angajați, iar recrutările se fac prin platforme europene precum EURES.

Industria ospitalității are nevoie de mii de angajați Foto: Shutterstock
Industria ospitalității are nevoie de mii de angajați Foto: Shutterstock

Pe fondul unui sezon turistic aglomerat, Austria caută personal pentru hoteluri, restaurante și stațiuni de schi. Companiile din HoReCa încearcă să acopere un deficit tot mai mare de angajați și își îndreaptă atenția către state ale Uniunii Europene, inclusiv România. Angajatorii propun pachete atractive, iar cazarea gratuită a devenit un argument important în procesul de recrutare.

Cererea de forță de muncă apare mai ales în zone turistice intens vizitate, precum Carintia și Stiria, potrivit Click.ro. Acolo, fluxul de turiști crește puternic în lunile de iarnă, iar companiile nu găsesc suficient personal local. Recrutarea se desfășoară prin platforma europeană EURES, ceea ce simplifică procesul pentru orice cetățean al Uniunii Europene.

Angajatorii caută persoane disponibile să lucreze în ritm alert și cu abilități bune de comunicare. Pentru români, aceste joburi reprezintă o șansă clară de câștig într-un interval bine delimitat, cu condiții de muncă legale.

Ce tipuri de joburi sunt disponibile

Cele mai multe poziții deschise apar în domeniul serviciilor turistice. Posturile frecvent disponibile includ personal pentru servire în restaurante și hoteluri, chelneri, ospătari, barmani, lucrători în zonele de alimentație ale stațiunilor și personal pentru activități organizatorice destinate turiștilor. Aceste roluri presupun contact constant cu clienții, servirea preparatelor și gestionarea unor sarcini specifice sezonului de vârf.

Cât pot câștiga lucrătorii români

Oferta financiară rămâne unul dintre motivele principale pentru care mulți români aleg Austria. Salariile pot ajunge până la aproximativ 3.000 de euro lunar atunci când candidații au experiență și calificări relevante. Persoanele aflate la început de drum pornesc de la venituri competitive, iar evoluția pe parcursul sezonului poate aduce majorări.

Cazarea gratuită reprezintă un alt atu al angajatorilor austrieci. De cele mai multe ori, lucrătorii primesc camere individuale, cu baie, televizor și acces la internet. În multe situații, mâncarea este asigurată tot de angajator, ceea ce reduce costurile de trai.

Unele companii propun și beneficii suplimentare, precum reduceri pentru abonamente de schi, acces gratuit la centre spa și săli de fitness, precum și discounturi pentru diverse activități din stațiuni. Aceste facilități contribuie la o experiență de lucru atractivă, combinată cu accesul la infrastructura turistică locală.

Ce condiții trebuie să îndeplinești dacă vrei să aplici

În materie de limbi străine necesare acestor oferte de lucru, majoritatea angajatorilor solicită limba engleză la nivel B1 sau limba germană la nivel A2. Candidații cu un nivel mai avansat pot primi oferte salariale superioare și roluri mai bine plătite. Din punct de vedere al procedurilor administrative, acestea sunt simplificate pentru cetățenii UE, angajarea fiind legală fără un permis special, iar înregistrarea la autoritățile austriece devine necesară doar pentru șederi mai lungi de trei luni.

Ce trebuie să ai în vedere înainte de plecare

Joburile sunt sezoniere, iar contractele durează de regulă aproximativ șase luni. Ritmul de lucru este intens, mai ales în perioadele de vârf. Totuși, pentru mulți lucrători sezonieri, pachetul de beneficii și costurile reduse de trai transformă aceste luni într-o oportunitate de economisire.

Pentru românii interesați de o experiență profesională într-un mediu stabil, cu standarde ridicate în turism, Austria rămâne o destinație atractivă. Salariile competitive, condițiile bune de cazare și beneficiile suplimentare fac ca această ofertă să fie o opțiune la care mulți candidați se uită cu interes în fiecare sezon rece.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
digi24.ro
image
SUA au făcut presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta propunerile de pace cu Rusia în discuțiile de la Geneva
stirileprotv.ro
image
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
gandul.ro
image
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
mediafax.ro
image
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine conduce Poliția Locală din București: personaje care au fost cercetate penal, și-au bătut subalternii, joacă la pariuri și au fost prinși băuți la volan
libertatea.ro
image
VIDEO Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
digisport.ro
image
Permis B fără examen? Senatul aprobă modificările cerute de Nicușor Dan - reguli noi pentru șoferi
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei
antena3.ro
image
20.000 de români, pe cale de a fi concediaţi. Companiile la care lucrează, închise pentru că sunt "găuri negre
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în București
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Celofan, ciolofan sau ceolofan: cea mai comună greșeală pe care o fac românii. Puțini știu varianta corectă
playtech.ro
image
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de Formula 1
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS: Drona care a pătruns pe teritoriul României, în această dimineață, a fost găsită
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Ramona Eremia!
romaniatv.net
image
Drona apărută pe radare de dimineață în Tulcea și Galați, găsită căzută în Vaslui, anunță ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu: Nu avea încărcătură explozivă FOTO
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Relația Dacianei Sârbu cu Alex Ghionea. Cine este, de fapt, noul partener și ce dosar penal are pe rol
actualitate.net
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
click.ro
image
Ce pun moldovencele în făina pentru șnițele, ca să iasă delicioase la gust. Secretul pe care doar ele îl cunosc
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Jennifer Lopez la nuntă în India Instagram jpg
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India
okmagazine.ro
George Clooney foto Profimedia jpg
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”

OK! Magazine

image
Jennifer Lopez, o regină în sari! Diva a eclipsat chiar și mireasa la cea mai grandioasă nuntă din India

Click! Pentru femei

image
„Cine e George Clooney?” Paul Newman nu auzise de celebrul actor, dar i-a dat un sfat prețios

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol