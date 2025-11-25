Țara europeană care oferă salarii de 3.000 de euro și cazare gratuită: ofertă pentru români în sezonul rece

Austria caută personal pentru sezonul de iarnă și pune la dispoziția românilor salarii de până la 3.000 de euro, cazare gratuită și alte beneficii. Industria ospitalității are nevoie de mii de angajați, iar recrutările se fac prin platforme europene precum EURES.

Pe fondul unui sezon turistic aglomerat, Austria caută personal pentru hoteluri, restaurante și stațiuni de schi. Companiile din HoReCa încearcă să acopere un deficit tot mai mare de angajați și își îndreaptă atenția către state ale Uniunii Europene, inclusiv România. Angajatorii propun pachete atractive, iar cazarea gratuită a devenit un argument important în procesul de recrutare.

Cererea de forță de muncă apare mai ales în zone turistice intens vizitate, precum Carintia și Stiria, potrivit Click.ro. Acolo, fluxul de turiști crește puternic în lunile de iarnă, iar companiile nu găsesc suficient personal local. Recrutarea se desfășoară prin platforma europeană EURES, ceea ce simplifică procesul pentru orice cetățean al Uniunii Europene.

Angajatorii caută persoane disponibile să lucreze în ritm alert și cu abilități bune de comunicare. Pentru români, aceste joburi reprezintă o șansă clară de câștig într-un interval bine delimitat, cu condiții de muncă legale.

Ce tipuri de joburi sunt disponibile

Cele mai multe poziții deschise apar în domeniul serviciilor turistice. Posturile frecvent disponibile includ personal pentru servire în restaurante și hoteluri, chelneri, ospătari, barmani, lucrători în zonele de alimentație ale stațiunilor și personal pentru activități organizatorice destinate turiștilor. Aceste roluri presupun contact constant cu clienții, servirea preparatelor și gestionarea unor sarcini specifice sezonului de vârf.

Cât pot câștiga lucrătorii români

Oferta financiară rămâne unul dintre motivele principale pentru care mulți români aleg Austria. Salariile pot ajunge până la aproximativ 3.000 de euro lunar atunci când candidații au experiență și calificări relevante. Persoanele aflate la început de drum pornesc de la venituri competitive, iar evoluția pe parcursul sezonului poate aduce majorări.

Cazarea gratuită reprezintă un alt atu al angajatorilor austrieci. De cele mai multe ori, lucrătorii primesc camere individuale, cu baie, televizor și acces la internet. În multe situații, mâncarea este asigurată tot de angajator, ceea ce reduce costurile de trai.

Unele companii propun și beneficii suplimentare, precum reduceri pentru abonamente de schi, acces gratuit la centre spa și săli de fitness, precum și discounturi pentru diverse activități din stațiuni. Aceste facilități contribuie la o experiență de lucru atractivă, combinată cu accesul la infrastructura turistică locală.

Ce condiții trebuie să îndeplinești dacă vrei să aplici

În materie de limbi străine necesare acestor oferte de lucru, majoritatea angajatorilor solicită limba engleză la nivel B1 sau limba germană la nivel A2. Candidații cu un nivel mai avansat pot primi oferte salariale superioare și roluri mai bine plătite. Din punct de vedere al procedurilor administrative, acestea sunt simplificate pentru cetățenii UE, angajarea fiind legală fără un permis special, iar înregistrarea la autoritățile austriece devine necesară doar pentru șederi mai lungi de trei luni.

Ce trebuie să ai în vedere înainte de plecare

Joburile sunt sezoniere, iar contractele durează de regulă aproximativ șase luni. Ritmul de lucru este intens, mai ales în perioadele de vârf. Totuși, pentru mulți lucrători sezonieri, pachetul de beneficii și costurile reduse de trai transformă aceste luni într-o oportunitate de economisire.

Pentru românii interesați de o experiență profesională într-un mediu stabil, cu standarde ridicate în turism, Austria rămâne o destinație atractivă. Salariile competitive, condițiile bune de cazare și beneficiile suplimentare fac ca această ofertă să fie o opțiune la care mulți candidați se uită cu interes în fiecare sezon rece.