Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

România, în topul țărilor cu cei mai mulți angajați plătiți cu salariul minim

Publicat:

Ponderea angajaților plătiți cu salariul minim diferă puternic în întreaga Europă. România se află printre statele cu cele mai mari procente, fiind pe locul 4 în Uniunea Europeană în topul țărilor cei mai mulți angajați plătiți cu salariul minim.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Potrivit Eurostat, aproximativ 13 milioane de angajați din 21 de țări ale UE câștigă salariul minim sau chiar mai puțin. Comisia Europeană susține activ salarii minime echitabile și adecvate pentru a asigura un trai decent tuturor lucrătorilor, potrivit Euronews.

Eurostat estimează că, în 2022, ponderea salariaților care câștigau mai puțin de 105% din salariul minim varia de la 2,6% în Cehia la 13% în Bulgaria. Deoarece noțiunea de venit utilizată în definirea salariului minim diferă de cea din sondajele salariale, Eurostat stabilește pragul la 105% din salariul minim (o majorare de 5%) pentru a aproxima numărul real al lucrătorilor plătiți la nivelul salariului minim.

Deși datele reflectă situația din 2022, ele au fost publicate abia la finalul lui 2025, deoarece Eurostat publică aceste estimări o dată la patru ani pentru a urmări tendințele pe termen lung și a oferi o imagine mai clară.

România, printre statele cu cele mai mari procente

Ponderea lucrătorilor care câștigă salariul minim sau mai puțin depășește 10% în șapte state membre. Pe lângă Bulgaria, aflată pe primul loc, acestea sunt: Franța (12,7%), Slovenia (12,6%), România (10,5%), Grecia (10,2%), Polonia (10,1%) și Ungaria (10%).

La capătul opus, Cehia (2,6%), Portugalia (3,1%), Estonia (3,3%), Țările de Jos (3,5%), Malta (3,5%) și Spania (3,6%) înregistrează cele mai mici ponderi — toate sub 4%.

Dintre marile economii ale Europei, Franța are cea mai mare proporție de angajați plătiți cu salariul minim (12,7%), comparativ cu 8% în Germania, 6,5% în Marea Britanie și 3,6% în Spania.

Italia, Austria, Suedia, Danemarca și Finlanda nu au un salariu minim legal stabilit.

FOTO Eurostat
FOTO Eurostat

Câți oameni câștigă salariul minim

Numărul exact al angjaților plătiți cu salariul minim este dificil de determinat și variază adesea în funcție de sursa datelor, potrivit OECD. Eurostat oferă propriile estimări, însă firmele mici sunt frecvent excluse, ceea ce înseamnă că numărul real este probabil mai mare.

Pe baza datelor din 2022, Franța avea în 2024 cel mai mare număr de salariați la nivelul salariului minim — aproximativ 3,5 milioane de persoane — urmată de Germania, cu 3,2 milioane.

În total, în cele 21 de țări ale UE analizate existau 12,8 milioane de angajați plătiți cu salariul minim. Marea Britanie avea aproximativ 1,9 milioane, iar Turcia înregistra 11,2 milioane — cu doar 1,6 milioane mai puțin decât totalul cumulat al celor 21 de state membre analizate.

Salariul minim și inegalitatea veniturilor

Raportul „Impactul salariului minim asupra inegalității veniturilor în UE”, publicat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, arată că politicile privind salariul minim influențează distribuția veniturilor la nivel național în statele membre și, prin urmare, pot afecta și distribuția veniturilor în ansamblul populației UE.

Puterea de cumpărare a salariului minim variază considerabil în Europa. Primele cinci țări cu cele mai ridicate salarii minime exprimate în standarde ale puterii de cumpărare (PPS) sunt Luxemburg (2.035), Germania (1.989), Țările de Jos (1.937), Belgia (1.812) și Irlanda (1.653).

Cele mai scăzute valori se înregistrează în Estonia (886), Letonia (905), Bulgaria (922), Cehia (936) și Slovacia (963).

Țările candidate la aderarea la UE — Macedonia de Nord (1.069), Turcia (1.062) și Muntenegru (1.058) — au salarii minime în PPS mai mari decât mai multe state membre ale Uniunii.

În octombrie 2022, Comisia Europeană a adoptat o directivă privind salariile minime adecvate în UE, cu scopul de a se asigura că veniturile lucrătorilor sunt suficiente pentru a le garanta un nivel de trai decent în toate statele membre.

Economie

Top articole

