Ce îi ține treji pe români. Motivul care provoacă nopți albe pentru 85% din populație și afectează mai mult femeile

Potrivit unui studiu recent, 85% din români spun că, în ultima lună, au avut cel puțin o noapte albă din cauza problemelor financiare.

Grijile legate de bani nu mai sunt doar o statistică economică, ci o realitate personală, trăită în fiecare seară, în milioane de case.

Un studiu arată că 85% dintre români au avut dificultăți în a dormi din cauza problemelor cu banii, 75% au spus că grijile legate de bani le-a afectat sănătatea mintală, în vreme ce 15% spun că stresul financiar le afectează viața de familie.

Femeile par să fie mai afectate de această presiune. Aproape jumătate spun că stresul financiar le influențează puternic viața, iar pentru multe dintre ele grijile legate de bani sunt un factor constant de anxietate.

La polul opus, 38% dintre români spun că se simt în siguranță din punct de vedere financiar pentru următoarele 12 luni. Dar sentimentul de siguranță scade odată cu înaintarea în vârstă. Doar 28% din categoria peste 55 de ani spun că au o siguranță financiară.