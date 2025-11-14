search
Alexandru Rafila, despre cazul fetiței moarte după o anestezie la dentist: „Astfel de proceduri ar trebui să fie făcute într-un spital”

Publicat:

Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății a avut o intervenție telefonică, vineri seară, la Antena 3 CNN și a vorbit despre cazul fetiței de 2 ani care a murit după o anestezie la dentist. Acesta este de părere că procedurile ce necesită anestezie, făcute copiilor, ar trebui să se desfășoare în spitale. 

Fetița de doi ani care a murit joi într-o clinică de stomatologie din București ar fi avut afecțiuni medicale preexistente și nu ar fi trebuit să fie anesteziată. 

„Această resuscitare ar fi trebuit făcută în timp cât mai scurt, pentru că acest timp este de fiecare dată un element care chiar contează mai ales dacă este vorba de un copil”, a spus Rafila. 

Fetița a mai trecut printr-o procedură similară, la începutul anului, în urma cu 8 luni de zile. 

„Decizia medicală de a mai face o anestezie la scurt timp, unui copil, trebuie luată de un medic specialist, un medic anestezist. Medicul anestezist trebuia să ia în considerare nivelul de anestezie care a fost făcut în trecut, dar și investigațiile care au fost făcute cu o zi înainte fetiței. Trebuie să facem în așa fel încât astfel de tragedii să nu se mai întâmple. Astfel de proceduri ar trebui făcute  într-un spital, unde manevrele de resuscitare pot fi făcute în siguranță”, a mai spus fostul ministru. 

București

