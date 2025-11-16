search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Controale masive la clinicile stomatologice după tragedia din București: peste 20 de cabinete au rămas fără autorizație

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat noi măsuri după tragedia petrecută la clinica stomatologică din București, unde o fetiță de doi ani, Sara, a murit în urma unei sedări. Ministrul a declarat că verificările la nivel național sunt în plină desfășurare, iar rezultatele preliminare arată nereguli grave în zeci de unități medicale: peste 20 de clinici au rămas fără autorizațiile de funcționare, iar pentru alte 30 au fost aplicate sancțiuni.

Sunt verificate toate clinicile care deţin cel puţin o sală de operație. FOTO: captură video PSD
Sunt verificate toate clinicile care deţin cel puţin o sală de operație. FOTO: captură video PSD

„Estimez că în două-trei săptămâni vom avea raportul final. Până atunci, din datele preliminare, pentru peste 20 de clinici s-a ridicat autorizația de funcționare, iar pentru alte 30 au fost aplicate sancţiuni importante. Nu discutăm doar de control, discutăm despre o acțiune de prevenție. Nu ştiu de ce nu s-au făcut (n.r. astfel de verificări) până acum, nu am aceste explicații”, a spus ministrul duminică, 16 noiembrie.

Rogobete a subliniat că, pentru prima dată, sunt verificate toate cabinetele şi clinicile care deţin cel puţin o sală de operaţie.

„Ce fac colegii mei? se duc și verifică fiecare clinică ce are măcar o sală de operaţie. Pentru prima dată verificăm absolut toate cabinetele de acest gen şi dăm planuri pentru ca ele să intre în legalitate, acolo unde este cazul”, a precizat Rogobete.

Reacția autorităților vine după ce ministrul a confirmat că sediul clinicii în care s-a produs tragedia, Crystal Dental Clinic, nu avea autorizaţie de funcţionare.

„Această clinică avea două sedii, un sediu pentru care exista autorizaţie de funcţionare şi în care lucrurile erau conform legislaţiei în vigoare şi un sediu, adică acesta în care a avut loc această tragedie în care lucrurile nu erau şi nu sunt de fapt în regulă. Nu există autorizaţie sanitară de funcţionare pentru această clădire, echipamentele minimale necesare pentru ca intervenţiile stomatologice să fie realizate sub anestezie generală nu existau şi aici mă refer la monitor de funcţii vitale, mă refer la oxigen şi sigur la alte echipamente minimale pentru ca această intervenţie să poată fi desfăşurată în condiţii de siguranţă”, a explicat Rogobete.

Intervenţiile stomatologice cu anestezie, posibile și în spitalele publice

Pentru evitarea unor drame similare, ministrul a propus ca toate intervenţiile chirurgicale stomatologice – în special cele cu anestezie generală – să poată fi făcute și în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi.

„Acesta este şi motivul pentru care am propus şi săptămâna viitoare vor urma o serie de întâlniri pentru acest lucru, ca intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special care se desfăşoară cu anestezie generală, să poată fi desfăşurate şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi. De ce în spitalele publice? Pentru că acolo există o infrastructură ATI corespunzătoare şi în cazul în care apar astfel de complicaţii urgente să se poată interveni pentru a evita astfel de drame”, a subliniat ministrul.

Părinții Sarei sunt profund îndurerați, iar fetița a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă, în orașul natal, Câmpulung Muscel. Andrei Vișoiu, tatăl micuței, a oferit detalii cutremurătoare despre ceea ce s-a întâmplat la clinică. Andrei Vișoiu susține că, în timp ce personalul clinicii încerca să o resusciteze pe fetiță, timp de peste o oră, angajații ar fi chemat deja avocatul și au încercat să ascundă ceea ce se întâmpla. „Erau foarte stresați unii cu alții când se vedeau, să nu-i vadă soția. Soția, vă dați seama, că a simțit și s-a uitat după ei ce fac”, a declarat el.

