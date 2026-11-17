Scene șocante într-un bloc din Cluj-Napoca, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost atacați de o femeie. Băiatul de 11 ani a fost înjunghiat în zona toracelui, iar fratele său mai mic, de 8 ani, a fost bătut.

Unul dintre copii a fost înjunghiat de femeie Foto: Pixabay

Atacul șocant a avut loc în jurul orei 07:50, pe strada Bucegi. Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Cluj-Napoca au fost sesizați de o femeie, care a anunțat că doi copii au fost agresați fizic de o persoană necunoscută, în timp ce se aflau pe scara unui bloc.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, femeia i-a atacat pe cei doi frați, în vârstă de 11 și 8 ani. Copilul mai mare a fost înjunghiat în zona toracelui, iar fratele său a fost bătut.

Băiatul de 11 ani prezenta leziuni în zona toracelui și la cotul drept. Acesta a fost transportat la o unitate medicală, unde a primit îngrijiri de specialitate.

Femeia de 54 de ani, identificată de polițiști

În urma verificărilor și a activităților operative desfășurate după sesizare, polițiștii au reușit să identifice persoana bănuită de comiterea agresiunii. Este vorba despre o femeie în vârstă de 54 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

Aceasta a fost condusă la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale.

„În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe”, au transmis reprezentanții Poliției.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.