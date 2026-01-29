Căsătorii „la comandă”: românce implicate într-o rețea de fraude în Italia. Liderul grupării, un bărbat din Kosovo, a ajuns după gratii

Femei românce au fost implicate într-o rețea de căsătorii false în Italia. Gruparea era condusă de un kosovar de 37 de ani, care a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru obținerea ilegală a permiselor de ședere și, ulterior, a cetățeniei italiene pentru cetățeni kosovari.

Procesul s-a desfășurat la Ravenna, unde Parchetul ceruse inițial o pedeapsă de 12 ani, însă unele acuzații au fost prescrise, iar pentru altele s-a decis achitarea.

Anchetatorii susțin că Krasniqi a acționat ca lider al unui sistem bine organizat: kosovarii se căsătoreau cu femei românce, adesea în prezența rudelor apropiate, folosite ca martori. În cel puțin un caz, o femeie s-a căsătorit de două ori pentru a permite obținerea mai multor permise de ședere, scrie Il Resto del Carlino.

Căsătoriile au indus în eroare funcționarii Primăriei Ravenna, care au acționat cu bună-credință.

Potrivit sursei citate, Krasniqi a fost găsit vinovat de încălcarea legii privind imigrația, întrucât a obținut intrarea legală a mai multor kosovari în schimbul unor sume de bani de până la 17.000 de euro sau prin oferirea unei chirii. Ancheta a demonstrat că activitatea avea o structură organizată și un lider clar.

Un văr al lui Krasniqi, implicat într-un singur incident, a fost achitat deoarece faptele s-au prescris. De asemenea, o femeie româncă implicată în rețea, care a reclamat presiuni și amenințări pentru a o împiedica să se separe de „soțul de conveniență”, a fost achitată pentru acuzația de șantaj.

Investigația a pornit de la o sesizare din străinătate despre o căsătorie suspectă și a dus la identificarea mai multor căsătorii false. Alte două persoane implicate au pledat vinovate și au primit pedepse de opt luni.







