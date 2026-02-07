„Carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”. Ministrul Agriculturii critică Mercosur, dar recunoaşte că PSD nu s-a opus acordului

Ministrul Agriculturii avertizează că, prin acordul UE-Mercosur, piaţa europeană riscă să fie invadată de produse de slabă calitate, cu hormoni și pesticide interzise în UE şi recunoaşte că PSD nu s-a opus acordului, dar a cerut garanţii.

Într-un interviu pentru Antena 3, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a revenit cu declarații critice la adresa acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, avertizând că importurile din America Latină ar putea afecta grav piața europeană și producția internă.

„În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”, a spus ministrul, subliniind că fermierii români „nu au ce să exporte în America Latină” şi dând exemple concrete în acest sens.

Astfel, Florin Barbu a atras din nou atenția asupra efectelor negative pe care le-ar putea avea acordul asupra industriei alimentare și agricole din UE, inclusiv în România, explicând faptul că, odată intrate pe piață, produsele importate din Mercosur ar putea fi considerate „produse europene”, ceea ce facilitează practicile de dumping și afectează concurența locală.

„Am solicitat foarte clar ca fiecare stat să poată licenția produse agroalimentare din zona Mercosur. Și aceste companii să nu rămână la nivelul Uniunii Europene.

Riscul major este că orice produs care a fost importat din zona de Mercosur devine produs european. Lucrul acesta face ca anumite companii, care au anumite interese economice de a importa din zona de Mercosur, să invadeze anumite state și să distrugă partea de industria alimentară, partea de zootehnie și partea de vegetal a unui stat.

Vă dau un exemplu la carnea de pui. La carnea de pui, sigur, toată lumea a spus că este contingent. 1,5% din consumul la nivelul Uniunii Europene, reprezentând 180.000 de tone. Dacă importăm doar piept de pui... la nivel de 180.000 de tone, reprezintă 28% din consumul din Uniunea Europeană”, a explicat ministrul Agriculturii în cadrul emisiunii.

El a mai atras atenția şi asupra diferențelor de reglementare între UE și Mercosur în ceea ce priveşte utilizarea de hormoni sau pesticide, insistând din nou asupra faptului că, cel puţin în acest moment, România nu dispuse de laboratoarele necesare pentru a testa anumite substnţe folosite în America Latină.

„La nivelul Mercosur se utilizează substanțe categoria 1 și 2 pesticide, unde în Uniunea Europeană au fost interzise aceste categorii de produse. Sigur, la nivelul UE în zootehnie, nu ai voie să crești animale injectate cu hormoni sau anumite produse pe carnea de pui. Și aici vorbim de foarte multe produse tot pe bază de hormoni. Toate aceste lucruri sunt... la nivelul zonei de Mercosur; noi am solicitat să se aprobe la nivelul Comisiei Europene să vină să ne spună ce substanțe utilizează pentru că aceste laboratoare pe care noi le avem atât în România, cât și la nivelul Uniunii Europene nu pot depista acele substanță care nu sunt transpuse printr-un regulament sau printr-o directivă a Uniunii Europeane. Aceste solicitări nu au fost luate în calcul”, a adăugat ministrul Agriculturii.

PSD nu s-a opus, dar a cerut garanții

În ceea ce privește contextul politic, Florin Barbu recunoaște că PSD nu s-a împotrivit acordului, însă a insistat asupra implementării unor garanții suplimentare pentru protejarea fermierilor români și europeni.

„Sigur că Partidul Social-Democrat, dacă tot vorbim politic, că a fost acest conflict în coaliția de guvernare, nu s-a opus Mercosur, ca să ne înțelegem foarte clar. Partidul Social Democrat a solicitat acele garanții pe care eu împreună cu foarte mulți omologi în Consiliul Agri am solicitat aceste garanții pentru a ne proteja fermierii din România, dar și din Uniunea Europeană.

Comerțul liber poate aduce beneficii economice pentru oricare stat din Uniunea Europeană. Dar să știți că acest comerț liber... fără date, fără studiul de impact, fără anumite garanții, poate fi transformat într-un comerț de dumping. o practică neloială între fermierii din Uniunea Europeană și fermierii din Mercosur”, a delarat Florin Barbu.

Fermierii români au doar de pierdut, nimic de câştigat

Ministrul subliniază că agricultorii din România nu vor obține beneficii din acest acord, deoarece nu au ce să exporte în America Latină. În plus, diferențele tehnologice și de reglementare fac competiția neloială.

„Pe partea de agriculturală nu. Și vă mai dau un exemplu. Să luăm cultura de porumb: în zona de Mercosur, precipitațiile sunt undeva între 2500 și 2800 de litri pe metru pătrat, se cultivă porumb modificat genetic, unde la nivelul Uniunii Europene este interzis. Cantitățile realizate pe hectar în zona de Mercosur sunt undeva între 24 și 25 de tone pe hectar. La nivelul Uniunei Europene și vorbim, vă dau exemplu în România, producția este undeva între 14 și 15 tone în sistem irigat, unde costurile cu energia în sistemul irigat sunt undeva până la 30%. Credeți că putem intra într-o competiție loială? Eu zic ca nu.

Dacă nu se iau aceste garanții, sigur lucrurile vor degenera și cred că foarte multe companii atât din agricultură, vorbim de zooteinie, industria alimentară, dar și din vegetal, vor avea mari probleme”, a concluzionat ministrul.