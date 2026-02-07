search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”. Ministrul Agriculturii critică Mercosur, dar recunoaşte că PSD nu s-a opus acordului

0
0
Publicat:

Ministrul Agriculturii avertizează că, prin acordul UE-Mercosur, piaţa europeană riscă să fie invadată de produse de slabă calitate, cu hormoni și pesticide interzise în UE şi recunoaşte că PSD nu s-a opus acordului, dar a cerut garanţii.

Florin Barbu, printre producătorii români, la Toamna piştesteană. FOTO: CJ Argeş
Florin Barbu, printre producătorii români, la Toamna piştesteană. FOTO: CJ Argeş

Într-un interviu pentru Antena 3, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a revenit cu declarații critice la adresa acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, avertizând că importurile din America Latină ar putea afecta grav piața europeană și producția internă.

„În Mercosur carnea e injectată cu hormoni, se folosesc pesticide periculoase”, a spus ministrul, subliniind că fermierii români „nu au ce să exporte în America Latină” şi dând exemple concrete în acest sens.

Astfel, Florin Barbu a atras din nou atenția asupra efectelor negative pe care le-ar putea avea acordul asupra industriei alimentare și agricole din UE, inclusiv în România, explicând faptul că, odată intrate pe piață, produsele importate din Mercosur ar putea fi considerate „produse europene”, ceea ce facilitează practicile de dumping și afectează concurența locală.

„Am solicitat foarte clar ca fiecare stat să poată licenția produse agroalimentare din zona Mercosur. Și aceste companii să nu rămână la nivelul Uniunii Europene.

Riscul major este că orice produs care a fost importat din zona de Mercosur devine produs european. Lucrul acesta face ca anumite companii, care au anumite interese economice de a importa din zona de Mercosur, să invadeze anumite state și să distrugă partea de industria alimentară, partea de zootehnie și partea de vegetal a unui stat.

Vă dau un exemplu la carnea de pui. La carnea de pui, sigur, toată lumea a spus că este contingent. 1,5% din consumul la nivelul Uniunii Europene, reprezentând 180.000 de tone. Dacă importăm doar piept de pui... la nivel de 180.000 de tone, reprezintă 28% din consumul din Uniunea Europeană”, a explicat ministrul Agriculturii în cadrul emisiunii.

El a mai atras atenția şi asupra diferențelor de reglementare între UE și Mercosur în ceea ce priveşte utilizarea de hormoni sau pesticide, insistând din nou asupra faptului că, cel puţin în acest moment, România nu dispuse de laboratoarele necesare pentru a testa anumite substnţe folosite în America Latină.

 „La nivelul Mercosur se utilizează substanțe categoria 1 și 2 pesticide, unde în Uniunea Europeană au fost interzise aceste categorii de produse. Sigur, la nivelul UE în zootehnie, nu ai voie să crești animale injectate cu hormoni sau anumite produse pe carnea de pui. Și aici vorbim de foarte multe produse tot pe bază de hormoni. Toate aceste lucruri sunt... la nivelul zonei de Mercosur; noi am solicitat să se aprobe la nivelul Comisiei Europene să vină să ne spună ce substanțe utilizează pentru că aceste laboratoare pe care noi le avem atât în România, cât și la nivelul Uniunii Europene nu pot depista acele substanță care nu sunt transpuse printr-un regulament sau printr-o directivă a Uniunii Europeane. Aceste solicitări nu au fost luate în calcul”, a adăugat ministrul Agriculturii.

PSD nu s-a opus, dar a cerut garanții

În ceea ce privește contextul politic, Florin Barbu recunoaște că PSD nu s-a împotrivit acordului, însă a insistat asupra implementării unor garanții suplimentare pentru protejarea fermierilor români și europeni.

„Sigur că Partidul Social-Democrat, dacă tot vorbim politic, că a fost acest conflict în coaliția de guvernare, nu s-a opus Mercosur, ca să ne înțelegem foarte clar. Partidul Social Democrat a solicitat acele garanții pe care eu împreună cu foarte mulți omologi în Consiliul Agri am solicitat aceste garanții pentru a ne proteja fermierii din România, dar și din Uniunea Europeană.

Comerțul liber poate aduce beneficii economice pentru oricare stat din Uniunea Europeană. Dar să știți că acest comerț liber... fără date, fără studiul de impact, fără anumite garanții, poate fi transformat într-un comerț de dumping. o practică neloială între fermierii din Uniunea Europeană și fermierii din Mercosur”, a delarat Florin Barbu.

Fermierii români au doar de pierdut, nimic de câştigat

Ministrul subliniază că agricultorii din România nu vor obține beneficii din acest acord, deoarece nu au ce să exporte în America Latină. În plus, diferențele tehnologice și de reglementare fac competiția neloială.

„Pe partea de agriculturală nu. Și vă mai dau un exemplu. Să luăm cultura de porumb: în zona de Mercosur, precipitațiile sunt undeva între 2500 și 2800 de litri pe metru pătrat, se cultivă porumb modificat genetic, unde la nivelul Uniunii Europene este interzis. Cantitățile realizate pe hectar în zona de Mercosur sunt undeva între 24 și 25 de tone pe hectar. La nivelul Uniunei Europene și vorbim, vă dau exemplu în România, producția este undeva între 14 și 15 tone în sistem irigat, unde costurile cu energia în sistemul irigat sunt undeva până la 30%. Credeți că putem intra într-o competiție loială? Eu zic ca nu.

Dacă nu se iau aceste garanții, sigur lucrurile vor degenera și cred că foarte multe companii atât din agricultură, vorbim de zooteinie, industria alimentară, dar și din vegetal, vor avea mari probleme”, a concluzionat ministrul.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
„Un șarlatan mincinos!”. De ce are îl urăște Godină pe Donca, de fapt. Cei doi tocmai au devenit colegi la Survivor
gandul.ro
image
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
fanatik.ro
image
Doi soți au cumpărat o casă în care știu că vor fi inundați, dar nu regretă nimic: „Ridicăm prizele și mobila”
libertatea.ro
image
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Ion Țiriac face un spital în România: investiție de 100.000.000€! Orașul în care va fi construit
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Cum vine statul în ajutorul fermierilor afectați de îngheț. Pomicultor: "Recolta a fost compromisă total"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Cătălin Măruță a scăpat adevărul despre concediere. Ce o să se întâmple după plecarea lui, nu a putut să spună asta pe post
playtech.ro
image
Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo e istorie! Un nou "rege va fi încoronat" la Al-Nassr: lovitură de proporții pe piața transferurilor
digisport.ro
image
Statul pregătește reducere de impozit pentru cei care plătesc la timp: cine poate primi bonificația
stiripesurse.ro
image
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Vești excelente! 80% dintre angajatori vor mări salariile
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux
click.ro
image
Filmul din 2007 care domină topul preferințelor de pe Netflix. Distribuția este plină de actori renumiți
click.ro
image
Zodiile pentru care se anunță un weekend fabulos. Următoarele două zile vor fi pline de oportunități, inspirație și momente speciale pentru acești nativi
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cel mai tânăr concurent de la Românii au talent a cucerit toată țara: „Ești absolut adorabil!” Teodor are doar 3 ani și are un vis măreț
image
Ce trebuie să pui sub covoarele din dormitor, ca să miroasă mereu ca la hotelurile de lux

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?