Răspunsul dat de CSM după suspendarea în instanță a dosarului unui bolnav de cancer, pe fondul protestelor. „Judecătorii nu pot suplini obligația statului"

După ce un pacient bolnav de cancer s-a trezit că dosarul în care cerea compensarea tratamentului, vital pentru el, a fost suspendat la Curtea de Apel București, pe fondul protestelor, CSM a emis un comunicat în care şi-a prezentat punctul de vedere.

Curtea de Apel București a suspendat joi, 11 septembrie, judecarea unui dosar prin care un pacient bolnav de cancer biliar solicita compensarea unui medicament esențial tratamentului său. Decizia instanței a fost motivată prin protestul magistraților, care își limitaseră activitatea ca urmare a nemulţumirilor legate de modificările privind pensiile speciale prevăzute în al doilea pachet de măsuri al Guvernului Bolojan.

Viaţa bolnavului depinde de tratamentul solicitat

Avocatul pacientului a explicat pentru Digi24.ro că dosarul, care avea ca obiect o ordonanță președințială, a dispărut practic de pe lista cauzelor programate în acea zi. În cerere, se solicita ca medicamentul Durvalumab să fie acordat în regim compensat 100%, până la soluționarea definitivă a procesului principal.

„S-a solicitat obligarea ca acel medicament să fie trecut în lista celor compensate. (…) În speța mea, prejudiciul ar fi că acel om nu își primește medicamentația și moare, depinzând de situație sau gravitatea bolii”, a precizat avocatul.

El a adăugat că a încercat să obțină lămuriri de la personalul auxiliar al instanței, dar din cauza protestului nu a primit niciun răspuns.

De la arhivă, i s-ar fi spus că procesul a fost suspendat în baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Curții de Apel București, care prevede ca judecătorii să soluționeze doar cauze limitate, legate de libertăți fundamentale și măsuri preventive, fără a include însă și urgențele medicale.

Informaţia este confirmată de minuta publicată pe portalul instanței: „În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.”

Dublă măsură

Avocatul pacientul bolnav de cancer este cu atât mai indignat cu cât în aceeași zi, 11 septembrie, un alt complet al Curţii de Apel Bucureşti a judecat un dosar similar, în care un pacient cerea compensarea unui tratament vital.

„Ceea ce este frapant este faptul că, un alt complet, al aceleiași instanțe, a dat dreptul la viață. (…) Constatăm că, asumându-și un drept ce excede celui de judecător, la nivelul Curții de Apel București se prioritizează persoanele care au drept la viață în detrimentul celor pe care, în mod implicit, le condamnă la moarte”, a afirmat acesta.

Reacția CSM

Până la editarea acestui material, Curtea de Apel Bucureşti nu formulase încă un punct de vedere, în schimb, în urma ecourilor generate de acest caz, Consiliul Superior al Magistraturii a emis un comunicat prin care reamintește că responsabilitatea asigurării tratamentelor vitale revine statului român, nu instanțelor.

„Dreptul la viață al oricărei persoane este garantat atât la nivel național, cât la nivel internațional, statul având obligația pozitivă de a-l ocroti și garanta, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de ordin financiar, dacă de acestea depinde nivelul de protecție necesar exercitării efective a dreptului”, precizează instituția.

„Este esențial de subliniat că instanțele judecătorești nu pot substitui responsabilitatea statului în ceea ce privește asigurarea și garantarea dreptului la viață și sănătate al pacienților cu patologii grave ce necesită tratamente specifice care implică costuri foarte mari. Lipsa includerii anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate și întârzierea mecanismelor administrative de decontare reprezintă cauze sistemice, a căror eliminare se află în competența exclusivă a puterilor legislativă și executivă.

Judecătorii, prin atribuțiile lor, nu pot suplini obligația statului de a garanta accesul pacienților la tratamente vitale. În lipsa unei reglementări clare, unitare și a finanțării corespunzătoare, instanțele sunt puse în situația de a soluționa acțiuni în justiție prin care cetățenii solicită ceea ce, în realitate, ar trebui să fie asigurat din oficiu de instituțiile abilitate, iar acest tip de cauze sunt din ce în ce mai numeroase în ultimii ani.

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă că protejarea vieții și a sănătății pacienților nu trebuie transformată într-o dispută juridică plasată exclusiv în sarcina instanțelor judecătorești, care ajung de fapt să fie ultima soluție la care cetățenii aflați în astfel de situații grave pot apela.

Cazuri dramatice, precum cel semnalat în mass media, arată cu claritate necesitatea adoptării unor politici publice coerente, previzibile și a unui mecanism de decontare care să prevină umilirea pacienților și să le garanteze dreptul la viață și la sănătate. Astfel, Consiliul reiterează că responsabilitatea reală pentru garantarea accesului la medicamente și tratamente oncologice revine statului român prin autoritățile competente”, se precizează în comunicatul semnat Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.