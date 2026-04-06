Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Avertismentul Consiliului Concurenței pentru firme: Să nu profite de acest context economic internațional și să majoreze prețurile artificial

Consiliul Concurenței spune că firmele trebuie să își stabilească singure prețurile și să nu le crească artificial sau în înțelegere cu altele. În plus, dacă anunță public scumpiri, pot influența și alte firme să facă la fel, ceea ce duce la creșteri artificiale de prețuri.

FOTO: Shutterstock
„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial.

Declarațiile, prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează, pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață.

Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurenţă naţionale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii”, susține Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Consiliul Concurenței spune că și asociațiile pot fi sancționate dacă influențează firmele să nu mai concureze corect și le recomandă companiilor să evite astfel de practici și să ceară clarificări dacă au dubii.

Consumatorii pot utiliza aplicația Monitorul Prețurilor pentru a afla care sunt prețurile practicate de principalii retaileri.

Aplicația este valabilă atât sub formă de aplicație web, cât şi ca aplicație mobilă (IOS și Android), ce poate fi descărcată din App Store şi Google Play şi afişează preţurile alimentelor din marile lanțuri comerciale, oferind multiple facilități de căutare, sortare și filtrare a datelor.

Doar 2 din 10 români fac mai multe cumpărături de Paște

Potrivit unui studiu realizat de Asociația CFA România, doar 2 din 10 români fac mai multe cumpărături de Paște comparativ cu alte perioade festive. În schimb, 63% cumpără mai mult de Crăciun, iar 39% profită de reducerile de Black Friday.

„Deși mulți români își stabilesc un buget pentru perioadele festive, aproape la fel de mulți ajung să îl depășească. Acest lucru nu indică lipsa controlului, ci dificultatea de a gestiona presiunea momentului, de la creșterea prețurilor până la așteptările sociale”, explică Florentina Almăjanu, director general al Asociației CFA România.

„În cazul Paștelui, unde comportamentul de consum este mai moderat decât în alte perioade, există o oportunitate reală pentru decizii financiare mai echilibrate. Diferența nu o face venitul, ci disciplina în planificare și capacitatea de a separa nevoile reale de impulsurile de moment”, adaugă Almăjanu.

