Tigru siberian filmat plimbându-se în curtea unui dâmbovițean. Zoo ilegal, promovat pe TikTok: cât costă biletul de acces

Un tigru siberian adult, botezat Shere Khan, a fost filmat plimbându-se liber într-o curte din județul Dâmbovița, imaginile devenind virale pe TikTok. Proprietarul gospodăriei, unde se află și alte animale sălbatice, primește vizitatori contra cost.

Un dâmbovițean pasionat de animale sălbatice a reușit să transforme această pasiune într-o sursă de venit, dezvoltând, chiar în curtea proprie, o afacere neobișnuită. Bărbatul a improvizat o menajerie ilegală, în care adăpostește specii periculoase, printre care un tigru siberian, urși și alte animale sălbatice, oferind acces vizitatorilor contra cost.

Ideea de afacere pare simplă: filmări atractive pe rețelele sociale, curiozitate publică și bilete de intrare care ajung până la 100 de lei.

În realitate, însă, această „soluție ingenioasă” de a face bani din pasiunea pentru fauna sălbatică funcționează în afara cadrului legal și expune atât localnicii, cât și vizitatorii, unor riscuri majore. Imaginile recente, în care un tigru adult se plimbă liber la câțiva pași de un om care îl filmează, au readus cazul în atenția publicului și a autorităților.

Cel mai recent videoclip, care a devenit viral pe TikTok, surprind un tigru siberian adult plimbându-se prin curte, în prezența altor animale sălbatice, precum cerbi, căprioare și mufloni, iar pe final se aude glasul unui om care îl filmează de la câțiva pași distanță.

Imaginile nu sunt generate de inteligență artificială, aşa cum au crezut mulţi dintre cei care au vizionat materialul video, ci sunt filmate în curtea unui dâmboviţean din localitatea Picior de Munte, Dragodana.

Animalul, care poartă numele celebrului tigru din „Cartea Junglei”, Shere Khan, apare şi în alte videoclipuri, filmat anterior ca pui. De atunci, tigrul a crescut semnificativ, iar imaginile recente arată cum se plimbă tacticos prin curtea de mari dimensiuni, demonstrând că menajeria a continuat să funcționeze, în ciuda intervenţiei din 2025 a Gărzii de Mediu.

Anul trecut, în urma descinderii Gărzii de Mediu, pe proprietatea din Picior de Munte, comuna Dragodana, județul Dâmbovița, pe lângă puiul de tigru, au fost descoperiți urși și lei, ceea ce arată că nu era vorba de un caz izolat, ci de o grădină zoologică improvizată. Proprietarul a fost sancționat cu o amendă de 120.000 de lei pentru neregulile constatate.

Oficial, locul era prezentat drept centru de menajerie aparținând International Wildlife Foundation. În realitate, vizitatorii puteau intra contra cost, cu bilete ce ajungeau până la 100 de lei, fără nicio garanție privind siguranța lor sau a animalelor.