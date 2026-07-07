search
Marți, 7 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Am avut impresia că sunt într-o simulare proastă”. Experiența unui turist după concediul în Mamaia

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un român s-a plâns de concediul petrecut în Mamaia, pe care o consideră o stațiune supraevaluată de la malul mării, spunând că pe tot parcursul sejurului a avut senzația că se află „într-o simulare proastă”.

FOTO Discover Dobrogea
FOTO Discover Dobrogea

Tot mai puțini români aleg să își petreacă vacanța pe litoralul românesc. În primele două luni ale sezonului estival 2025, numărul turiștilor a scăzut cu 4,2% în iunie și cu 4,4% în iulie față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică și unei analize realizate de un tour-operator.

În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 7,2% în iunie și cu 0,6% în iulie.

Deși prețul mediu al unui sejur a urcat la 1.136 de lei, cu 3,4% față de anul trecut, cele mai căutate au fost stațiunile Mamaia Nord, Jupiter, Saturn și Eforie Nord. Totodată, românii au preferat în număr mai mare hotelurile cu servicii all inclusive, în timp ce unitățile nemodernizate au pierdut turiști.

„Mâncarea a fost ceva rău, ceva extrem de rău. Sunt niște preturi foarte mari și mâncarea este o mizerie ordinară. Am comandat chiftele de la un restaurant «tradițional românesc» și am primit mici tăiați în bucățele, ca să arate ca niște chiftele cu sos roșu.

Ați auzit vreodată de chiftele făcute din carne de mici? Acum auziți. Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri și a zis că da, știe din ce sunt făcuți”, a declarat românul.

Acesta s-a plâns și de plajele din Mamaia, unde nu există toalete, iar în locurile în care chiar există, taxa de intrare este de 3 lei. De asemenea, nici șezlongurile nu sunt ușor de prins dacă turiștii nu ajung la ora 5 dimineața.

În comentarii, un român a împărtășit câteva sfaturi personale pentru turiștii care mai ajung la Mamaia.

„Cazarea să fie AirBNB ca să ai utilități. Se verifică review-uri, poze, tot ce vrei înainte ca să nu ajungi la ceva nașpa. Mâncarea o încerci de unde vrei, ai tot așa review-uri. Încerci să mergi unde merge și constănțeanul de rând, nu unde sunt turist traps”

Citește mai departe pe Click!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
digi24.ro
image
O angajată din Spania și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro. A fost concediată, dar nu va trebui să returneze banii
stirileprotv.ro
image
Război în SCANDALUL vaccinurilor! Rogobete respinge acuzațiile de „trădare” și îi cere lui Voiculescu să își asume eroarea
gandul.ro
image
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
mediafax.ro
image
Rupe tăcerea după ce a fost acuzat că pariază pe meciurile propriei echipe din SuperLiga: „Normal că am cont! Dar n-au ei treabă cu pariurile mele!”
fanatik.ro
image
Românul înmormântat într-un cimitir din Buenos Aires e omagiat pentru că a fost un „Schindler” al României. Florin Manoliu, eroul necunoscut
libertatea.ro
image
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
digisport.ro
image
Cum pregătește Gabriela Cristea înghețata proteică. Este delicioasă și gata în câteva minute
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Ce fac grecii ca să scape de peștele-iepure. Măsura luată pentru protejarea turiștilor
playtech.ro
image
Mesajul care face înconjurul lumii: cum a reacționat Georgina Rodriguez după ce Cristiano Ronaldo a jucat ultimul său meci la Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Se analizează legislația pentru alegeri anticipate. Politolog: ”Nu sunt, deocamdată, o amenințare reală. Singurul care poate declanșa acest proces este președintele”
ziare.com
image
Câștiga 60.000 $ pe lună, dar a ajuns falit și soția l-a părăsit: ”I-am pierdut pe toți”
digisport.ro
image
Ce se mai întâmplă cu blocul explodat din Rahova. Mesajul Primăriei Capitalei
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă
romaniatv.net
image
Reguli noi privind pensia, șomajul și alte drepturi. Noua lege a fost adoptată de UE
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”
click.ro
image
A născut fără să-și dea seama! Bebelușul a fost găsit câteva minute mai târziu, sub pături. Cum a fost posibil: „Nu mi-a trecut niciodată prin cap...”
click.ro
image
Anda Adam, transformarea care sfidează orice vârstă! Artista este o adevărată bombă sexy. Cât a slăbit
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată Jessica, fiica de două luni a lui Pepe? Micuța, prima apariție publică în videoclipul documentar „Viața de Țigani”: „Oamenii pleacă, dar familiile rămân”
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii