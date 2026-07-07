„Am avut impresia că sunt într-o simulare proastă”. Experiența unui turist după concediul în Mamaia

Un român s-a plâns de concediul petrecut în Mamaia, pe care o consideră o stațiune supraevaluată de la malul mării, spunând că pe tot parcursul sejurului a avut senzația că se află „într-o simulare proastă”.

Tot mai puțini români aleg să își petreacă vacanța pe litoralul românesc. În primele două luni ale sezonului estival 2025, numărul turiștilor a scăzut cu 4,2% în iunie și cu 4,4% în iulie față de aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică și unei analize realizate de un tour-operator.

În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu 7,2% în iunie și cu 0,6% în iulie.

Deși prețul mediu al unui sejur a urcat la 1.136 de lei, cu 3,4% față de anul trecut, cele mai căutate au fost stațiunile Mamaia Nord, Jupiter, Saturn și Eforie Nord. Totodată, românii au preferat în număr mai mare hotelurile cu servicii all inclusive, în timp ce unitățile nemodernizate au pierdut turiști.

„Mâncarea a fost ceva rău, ceva extrem de rău. Sunt niște preturi foarte mari și mâncarea este o mizerie ordinară. Am comandat chiftele de la un restaurant «tradițional românesc» și am primit mici tăiați în bucățele, ca să arate ca niște chiftele cu sos roșu.

Ați auzit vreodată de chiftele făcute din carne de mici? Acum auziți. Când am chemat șeful de sală, a dat din umeri și a zis că da, știe din ce sunt făcuți”, a declarat românul.

Acesta s-a plâns și de plajele din Mamaia, unde nu există toalete, iar în locurile în care chiar există, taxa de intrare este de 3 lei. De asemenea, nici șezlongurile nu sunt ușor de prins dacă turiștii nu ajung la ora 5 dimineața.

În comentarii, un român a împărtășit câteva sfaturi personale pentru turiștii care mai ajung la Mamaia.

„Cazarea să fie AirBNB ca să ai utilități. Se verifică review-uri, poze, tot ce vrei înainte ca să nu ajungi la ceva nașpa. Mâncarea o încerci de unde vrei, ai tot așa review-uri. Încerci să mergi unde merge și constănțeanul de rând, nu unde sunt turist traps”

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