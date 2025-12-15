Video Orașele subestimate din Europa pentru o vacanță cu buget redus: „La fel de frumoase precum destinațiile mai populare, dar mult mai ieftine”

Orașe medievale, peisaje montane și orașe cu farmec istoric – toate acestea pot fi descoperite chiar și cu un buget redus. Un blogger de călătorii, popular pe TikTok, a ales trei destinații europene ideale pentru o escapadă de iarnă.

Dacă doriți să călătoriți fără a cheltui mulți bani, o bloggeriță de călătoriii de pe TikTok a recomandat trei orașe europene potrivite pentru vacanțe accesibile.

Primul oraș recomandat este Erevan, capitala Armeniei, despre care bloggerița emsbudgettravel spune că este „perfect pe buget”.

„Cazarea este foarte accesibilă – am găsit un apartament cu vedere către principala atracție turistică a orașului pentru 12 euro pe noapte, de persoană. Metroul este foarte ieftin”, a spus aceasta.

Em mai subliniază frumusețea naturală a zonei. „Erevan este înconjurat de munți și peisaje superbe, iar excursiile de o zi în afara orașului sunt ieftine și ușor de realizat.”

Poznan, Polonia – mai puțin cunoscut, dar la fel de atractiv ca Cracovia

A doua recomandare este Poznan, un oraș polonez mai puțin popular decât Cracovia sau Gdansk.

„Orașul vechi este foarte frumos, iar mâncarea este delicioasă și accesibilă”, spune Em. Bloggerița adaugă că există multe activități pentru vizitatori cu buget redus.

„Poți vizita Grădina Palmierilor sau cel mai mare spa din țară pentru doar 15 euro, pentru un abonament de trei ore. Mi s-a părut un oraș foarte subestimat, la fel de frumos ca destinațiile mai populare, dar mult mai ieftin”, a mai spus bloggerița.

Tallinn- un oraș medieval de poveste

Ultima sugestie pentru o escapadă de iarnă este Tallinn, Estonia, despre care Em spune că este „probabil unul dintre cele mai pitorești orașe pe care le-am vizitat”.

Cazarea este accesibilă, cu prețuri de aproximativ 20 de euro de persoană pentru un Airbnb în centrul Orașului Vechi. „Este unul dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa, iar fiecare stradă este foarte fotogenică. Este destinația perfectă pentru un weekend cu zăpadă, iar piața de Crăciun este minunată”, mai precizează bloggerița.