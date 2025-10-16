search
Joi, 16 Octombrie 2025
Ghid de vacanță cu buget redus. Cele mai ieftine destinații de pe fiecare continent

Publicat:

Românii își stabilesc bugetele de vacanță cu mult timp înainte de a-și planifica sejururile, fiind o etapă extrem de importantă chiar și în alegerea destinației, atât timp cât cu un buget moderat nu te poți duce într-o țară scumpă.

O familie cu doi copii lângă bagaje, într-un aeroport
Românii își stabilesc bugetele de vacanță cu mult timp înainte de a-și planifica sejururile

Mulți călători se simt copleșiți atunci când încep să-și planifice călătoria. Dacă plecați în vacanță pentru câteva săptămâni, este greu să vă restrângeți opțiunile la una sau două țări.

Indiferent de tipul de călătorie pe care o planificați, ar trebui mai întâi să vă restrângeți opțiunile în funcție de regiune, pentru că unele destinații sunt mai scumpe decât altele, dar în cadrul regiunilor există și o mare variabilitate.

Cu siguranță, contextul economic actual stimulează comportamentul de „vânătoare de oferte”, cu accent pe flexibilitate și decizie rapidă. Clienții sunt mai atenți la buget, caută reduceri și sunt dispuși să schimbe destinația sau perioada pentru a beneficia de prețuri speciale. Călătorul care achiziționează acest tip de produse este informat, flexibil cu datele de plecare, dispus să achiziționeze rapid pentru a beneficia de prețul promoțional. Familii, cuplurile sau grupurile mici sunt mult mai interesate să achiziționeze astfel de experiențe premium la preț redus, în destinații exotice”, a declarat pentru „Adevărul” Ana Maria Gherasim directorul de vânzări al unei agenții de turism.

Alegeți întâi regiunea, pentru a nu avea surprize legate de costuri

Regiunea sau țările pe care decideți să le vizitați vor dicta suma de bani necesară pentru călătoria dvs. Cel mai bine este să înțelegeți costurile înainte de a începe călătoria, astfel încât să știți exact la ce să vă așteptați de la destinațiile alese, îndeamnă experții de la Boudgetyourtrip.com.

Asia, în special, are țări care variază de la super scumpe, precum Japonia, până la costuri foarte mici, precum India sau Nepal. Asia de Sud-Est este bine cunoscută ca o destinație accesibilă pentru cei cu un buget limitat, dar dacă doriți o vacanță de lux, există și o mulțime de stațiuni în Thailanda .

Africa poate fi surprinzător de scumpă pentru prima vizită. În funcție de țara aleasă, selecția de hoteluri poate fi limitată, restaurantele pot fi supraevaluate, iar safariurile vă pot epuiza rapid bugetul. Totuși, veți găsi o mulțime de locuri accesibile pentru a vizita pe acest vast continent. Etiopia este o surpriză neașteptată pentru vizitatorii care vor să vadă o altă latură a Africii. Marocul este Africa cu o tentă arabă, iar Kenya este probabil cea mai accesibilă opțiune dacă sperați să faceți un safari.

America de Sud este o altă regiune cu costuri rezonabile. Unele țări, precum Brazilia, s-ar putea să vă consume rapid bugetul, dar altele, precum Bolivia, sunt perfecte pentru cei cu opțiuni financiare limitate.

În Europa, vei descoperi rapid că banii tăi ajung mult mai departe în țările est-europene decât în ​​țările vest-europene. Totuși, prețurile pot fi destul de mari peste tot, așa că este bine să înveți câteva trucuri, cum ar fi couchsurfing-ul, pentru a te asigura că finanțele tale sunt sub control.

Dacă vă îndreptați spre America de Nord, parcurile naționale și orașele mici sunt de obicei cele mai puțin costisitoare opțiuni. Luați în considerare călătoria cu un cort și veți economisi mulți bani. Deși hostelurile sunt puține și rare , locurile de campare sunt din belșug, în special în apropierea celor mai populare parcuri, cum ar fi Marele Canion și Yosemite. În Mexic, mergeți în interiorul țării și veți găsi mult mai multe opțiuni accesibile decât pe coastă, unde stațiunile de lux sunt din belșug .

Insulele Caraibe nu sunt o opțiune populară pentru călătorii independenți. Rareori veți găsi un turist cu rucsacul în spate care să petreacă timp în regiune, dar dacă sunteți în căutarea unei vacanțe confortabile cu toate facilitățile, atunci ați găsit locul potrivit. În ciuda costurilor ridicate, sau poate chiar datorită acestora, este important să înțelegeți care insule oferă cele mai bune oferte pentru călătorii conștienți de costuri.

America Centrală este o regiune mică, dar are multe de oferit. Este o introducere excelentă într-o cultură nouă, iar bugetul poate fi redus la minimum. Totuși, dacă sunteți în căutarea unei stațiuni, nu trebuie să căutați prea departe, deoarece există multe locuri de cazare diverse în această zonă fascinantă .

Mulți oameni evită Orientul Mijlociu, dar cei care fac această călătorie sunt întâmpinați de o cultură primitoare, oameni prietenoși și o experiență unică. Țările sunt diverse ca stil, cultură și costuri, așa că este mai bine să vă documentați din timp și să alegeți locuri care se potrivesc stilului dvs. de călătorie pentru a vă asigura că excursia este așa cum v-ați dorit.

Australia și Noua Zeelandă nu mai sunt destinații low-cost, dar backpackerii (persoane care călătoresc perioade mai lungi cu un buget destul de redus) încă se adună în zonă. Planificând din timp și căutând cele mai bune oferte, vă puteți asigura că profitați la maximum de călătoria dvs.

Călătorii

