Seismul, cel mai puternic înregistrat în Columbia în ultimul secol, a avut epicentrul în zona San José del Palmar, la aproximativ 240 de kilometri vest de capitala Bogotá.

Când cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a lovit Columbia, Brian Osorio Zuluaga a ieșit în fugă din biroul său din Cali și s-a îndreptat în grabă spre casă pe motocicletă. Priveliștea unei clădiri rezidențiale de cinci etaje prăbușite l-a obligat să se oprească.

„Era un complex mare, care acoperea un întreg bloc”, a declarat Osorio pentru CNN.

Cutremurul a fost cel mai puternic care a lovit Columbia în ultimii peste zece ani și i-a făcut pe locuitorii și vecinii clădirii, „La Torres del Limonar”, să fugă în stradă, „unii în haine de dormit sau pijamale; unii plângând, alții în stare de șoc”, a spus Osorio.

S-a apropiat de dărâmături și a început să strige printre ruine în căutarea supraviețuitorilor, în ciuda avertismentelor privind o posibilă scurgere de gaz.

Brusc, le-a cerut celor din jur să facă liniște. Un sunet slab s-a auzit din dărâmături, abia o șoaptă.

„Da, sunt aici. Sunt cu un bebeluș”, a răspuns o voce de bărbat.

Osorio a descris cum el și alți câțiva au început să mute dărâmăturile cu mâinile pentru a ajunge la cei doi. Dar o placă mare de beton le-a blocat drumul.

„La prima încercare, nu am reușit să o ridicăm”, a spus el. Apoi, „am ridicat-o cu toții împreună, unu, doi, trei, sus”.

Placa era prea grea pentru a fi dată la o parte, iar Osorio se temea că ar mai putea fi și alte persoane prinse sub ea. Unii voluntari au ținut-o ridicată, în timp ce alții au eliberat o cale către bebeluș.

„Se vede capul micuț al bebelușului acolo, care, în acel moment nu putea să respire”, a spus Osorio. „Odată ce am început să îndepărtăm dărâmăturile, bebelușul a început să... respire.”

Înregistrarea video a acestei salvări remarcabile, filmată de Osorio, arată micuțul bebeluș îmbrăcat într-un body prăfuit, fiind scos cu grijă din dărâmături. Se poate vedea un bărbat, cu brațul însângerat, întins într-o poziție incomodă pe o parte, încă pe jumătate prins sub o placă de beton.

Osorio a spus că i s-a înmânat bebelușul, un băiețel, și că l-a dat unui polițist, care l-a dus la o ambulanță. Apoi și-au îndreptat atenția spre eliberarea bărbatului prins sub dărâmături.

Printre dărâmături, Osorio a spus că a văzut haine, pantofi și o jucărie de pluș acoperită de praf. S-a gândit la oamenii care ar fi putut fi încă prinși sub dărâmături.

„Toate gândurile astea îți trec prin minte”, a spus el.

Curajul tuturor celor care s-au grăbit să ajute a fost ceea ce a salvat viețile atât ale bărbatului, cât și ale bebelușului.

„Unitatea înseamnă putere, pentru că nimeni nu ar fi putut ridica singur acea bucată de dărâmături; era atât de mare și de grea”, a spus el.

„E mai bine să acționezi decât să stai pe loc”, a adăugat Osorio. „Orice mic ajutor contează.”

Eforturile de salvare au intrat în a treia zi

Operațiunile de căutare și salvare au intrat în a treia zi miercuri dimineață, în timp ce echipele de intervenție se grăbeau să găsească alți supraviețuitori după ce un cutremur puternic a lovit vestul Columbiei, provocând moartea a peste 200 de persoane, potrivit unui bilanț realizat de CNN pe baza rapoartelor oficiale.

Cutremurul a lovit în inima regiunii producătoare de cafea a țării și a aruncat comunitățile într-o situație de dezastru național, în timp ce liderii mondiali au oferit ajutor și asistență.

Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 7:34, având epicentrul în apropierea localității San José del Palmar și o adâncime de aproximativ 103 kilometri, fiind urmat de numeroase replici. Președintele Abelardo de la Espriella a confirmat avarierea gravă a peste 1.500 de locuințe din orașe precum Pereira, Cali și Manizales. În plus, 60 de clădiri s-au prăbușit complet, iar 18 spitale și 52 de școli au fost afectate.