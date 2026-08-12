 Miracol în Columbia. Bebeluș salvat dintre dărâmături în urma cutremurului care a devastat țara | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Miracol în Columbia. Bebeluș salvat dintre dărâmături în urma cutremurului care a devastat țara

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Seismul, cel mai puternic înregistrat în Columbia în ultimul secol, a avut epicentrul în zona San José del Palmar, la aproximativ 240 de kilometri vest de capitala Bogotá.

Bebeluș, scos de sub dărâmături
Bebeluș, scos de sub dărâmături FOTO: Captură C

Când cutremurul cu magnitudinea de 7,4 a lovit Columbia, Brian Osorio Zuluaga a ieșit în fugă din biroul său din Cali și s-a îndreptat în grabă spre casă pe motocicletă. Priveliștea unei clădiri rezidențiale de cinci etaje prăbușite l-a obligat să se oprească.

„Era un complex mare, care acoperea un întreg bloc”, a declarat Osorio pentru CNN.

Cutremurul a fost cel mai puternic care a lovit Columbia în ultimii peste zece ani și i-a făcut pe locuitorii și vecinii clădirii, „La Torres del Limonar”, să fugă în stradă, „unii în haine de dormit sau pijamale; unii plângând, alții în stare de șoc”, a spus Osorio.

S-a apropiat de dărâmături și a început să strige printre ruine în căutarea supraviețuitorilor, în ciuda avertismentelor privind o posibilă scurgere de gaz.

Brusc, le-a cerut celor din jur să facă liniște. Un sunet slab s-a auzit din dărâmături, abia o șoaptă.

„Da, sunt aici. Sunt cu un bebeluș”, a răspuns o voce de bărbat.

Osorio a descris cum el și alți câțiva au început să mute dărâmăturile cu mâinile pentru a ajunge la cei doi. Dar o placă mare de beton le-a blocat drumul.

„La prima încercare, nu am reușit să o ridicăm”, a spus el. Apoi, „am ridicat-o cu toții împreună, unu, doi, trei, sus”.

Placa era prea grea pentru a fi dată la o parte, iar Osorio se temea că ar mai putea fi și alte persoane prinse sub ea. Unii voluntari au ținut-o ridicată, în timp ce alții au eliberat o cale către bebeluș.

Se vede capul micuț al bebelușului acolo, care, în acel moment nu putea să respire”, a spus Osorio. „Odată ce am început să îndepărtăm dărâmăturile, bebelușul a început să... respire.”

Înregistrarea video a acestei salvări remarcabile, filmată de Osorio, arată micuțul bebeluș îmbrăcat într-un body prăfuit, fiind scos cu grijă din dărâmături. Se poate vedea un bărbat, cu brațul însângerat, întins într-o poziție incomodă pe o parte, încă pe jumătate prins sub o placă de beton.

Osorio a spus că i s-a înmânat bebelușul, un băiețel, și că l-a dat unui polițist, care l-a dus la o ambulanță. Apoi și-au îndreptat atenția spre eliberarea bărbatului prins sub dărâmături.

Printre dărâmături, Osorio a spus că a văzut haine, pantofi și o jucărie de pluș acoperită de praf. S-a gândit la oamenii care ar fi putut fi încă prinși sub dărâmături.

„Toate gândurile astea îți trec prin minte”, a spus el.

Curajul tuturor celor care s-au grăbit să ajute a fost ceea ce a salvat viețile atât ale bărbatului, cât și ale bebelușului.

„Unitatea înseamnă putere, pentru că nimeni nu ar fi putut ridica singur acea bucată de dărâmături; era atât de mare și de grea”, a spus el.

„E mai bine să acționezi decât să stai pe loc”, a adăugat Osorio. „Orice mic ajutor contează.”

Eforturile de salvare au intrat în a treia zi

Operațiunile de căutare și salvare au intrat în a treia zi miercuri dimineață, în timp ce echipele de intervenție se grăbeau să găsească alți supraviețuitori după ce un cutremur puternic a lovit vestul Columbiei, provocând moartea a peste 200 de persoane, potrivit unui bilanț realizat de CNN pe baza rapoartelor oficiale.

Cutremurul a lovit în inima regiunii producătoare de cafea a țării și a aruncat comunitățile într-o situație de dezastru național, în timp ce liderii mondiali au oferit ajutor și asistență.

Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 7:34, având epicentrul în apropierea localității San José del Palmar și o adâncime de aproximativ 103 kilometri, fiind urmat de numeroase replici. Președintele Abelardo de la Espriella a confirmat avarierea gravă a peste 1.500 de locuințe din orașe precum Pereira, Cali și Manizales. În plus, 60 de clădiri s-au prăbușit complet, iar 18 spitale și 52 de școli au fost afectate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, imaginea eleganței relaxate în Italia. Rochia cu dungi perfectă pentru zilele călduroase | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Un cunoscut lider interlop din București, internat de urgență din cauza drogurilor. Bărbatul a fost implicat în mai multe scandaluri de răsunet
gandul.ro
image
Frații Tate, cu bagajele pentru fugă? Procurorii cer să rămână după gratii
mediafax.ro
image
Cum se poate rezolva blocajul de la noul stadion Dinamo. Primarul Sectorului 2 a dat toate detaliile: „Nu este ceva extraordinar”
fanatik.ro
image
Cele patru crize paralele ale Guvernului: „Suntem ca un pacient ajuns la spital, dar care nu vrea niciun fel de operație”
libertatea.ro
image
Eclipsa de Soare 2026 are loc astăzi: La ce oră începe fenomenul în România și din ce orașe poate fi observat
digi24.ro
image
După titlul mondial, și-a cerut iubita în căsătorie: „A spus da, pentru totdeauna”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, de neoprit: demolează vila fiului său, Alexandru Țiriac
digisport.ro
image
Cătălin Măruță, revenire de senzație în televiziune! Cu ce post a semnat? Lovitură de grație pentru Denise Rifai!
click.ro
image
În 2008, Spania a umplut o mină de cărbune cu 547 de miliarde de litri de apă. După 4 ani era unul din cele mai mari lacuri artificiale
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Se construieşte o nouă fabrică în România. Gigantul care pariază pe ţara noastră
observatornews.ro
image
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut granița (și nu doar o dată)!
cancan.ro
image
Unde au intrat deja pensiile pe card? Banii intră în funcție de banca la care pensionarii au cont
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Unde trebuie să stea copilul când călătorește într-o dubă sau autoutilitară. Regula pe care mulți șoferi nu o cunosc
playtech.ro
image
Polonezii au pus ochii pe „perla” Farului! Transferul care îl poate lăsa pe Sabău fără un titular incontestabil
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
Ora de start a finalei lui David Popovici la 100 m liber! Campionul nostru luptă AZI pentru aur la Europenele de la Paris
digisport.ro
image
Coiful de la Coțofenești a intrat în restaurare. Operațiunea costă milioane de euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-au mutat Theo Rose și Anghel Damian. Au o locuință modernă, amenajată cu foarte mult bun gust. Atracția este, însă, dormitorul. Nu există ceva mai frumos / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 12 august. Ziua marilor schimbări. Oportunități neașteptate pentru aceste zodii
mediaflux.ro
image
Rusul Kornev vrea să bată recordul mondial în finala cu David Popovici » A dezvăluit ce ar face cu banii
gsp.ro
image
Cătălin Măruță se întoarce la TV, dar la Antena 1. Ce se întâmplă cu Denise Rifai și „Furnicuțele”: „Ne vedem din nou la TV! ”
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”
click.ro
image
Cele trei zodii care dau lovitura la finalul verii! Au parte de noroc cât cuprinde și surprize pe măsură
click.ro
image
Cât se oferă acum pe bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999. Unele exemplare ajung la sume colosale
click.ro
Prințesa Margaret a Marii Britanii, Profimedia (2) jpg
Iubiri interzise, nopți scandaloase, fumat, alcool și bărbați frumoși: viața secretă a surorii Reginei Elisabeta, care o scotea din sărite pe suverană
okmagazine.ro
Brad Pitt foto Shutterstock jpg
După 7 ani cât timp nu s-a atins de alcool, Brad Pitt recunoaște că a reînceput să bea: ”Am deraiat puțin”
okmagazine.ro
Scena Teatrului Antic din Catania, inundată de ape subterane, la 24 februarie 2022 (© Università di Catania)
Un sistem ingenios de canale subterane, descoperit sub Teatrul Roman din Catania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adio, România! Emily Burghelea s-a mutat cu soțul și cei trei copii într-o altă țară
image
Angela Similea, înconjurată de familie la 80 de ani. Fiul și nepoții au venit din SUA. „A fost foarte fericită”

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!