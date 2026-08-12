Aruncătorul de disc Alin Firfirică a ocupat locul 14 la Campionatul European

Participant la Campionatul European de atletism pentru seniori de la Birmingham (Marea Britanie), Alin Alexandru Firfirică a ratat accederea în finala probei de aruncare a discului. Stelistul a ocupat locul al 14-lea în calificări.

Elevul lui Teodoru Agachi a reușit 61,85 metri, ocupând locul 7 în Grupa B. Cele mai bune rezultate din calificări le-au înregistrat Mykolas Alekna (Lituania) - 67,74 m și Kristjan Ceh (Slovenia) - 67,52 m.

Medaliat cu argint la Universiada din 2017 și 2019, precum și la CE de tineret (U23) din 2017, Alin Firfirică s-a clasat pe locul 4 la ediția din 2019 a Campionatului Mondial de seniori. În 2022, a ocupat poziția a 7-a atât la CM de la Eugene (SUA), cât și la CE de la Munchen (Germania). De asemenea, a fost pe 11 la Jocurile Olimpice de la Paris, în 2024. În același an a terminat pe 14 la CE de la Roma.

La săritura în înălţime, Valentin Alexandru Androne nu a reuşit nicio încercare validă în calificări. Alin Ionuţ Anton a fost înregistrat cu al 16-lea timp din serii la 110 m garduri, 14,12 secunde. La 400 m, Mihai Sorin Dringo a fost ultimul (locul 24) în semifinale, cu 46,91 secunde.

Cel mai bun rezultat înregistrat de atleții români la această ediție a CE a fost reușit de Andrei Rareş Toader, care s-a clasat pe locul 5 la aruncarea greutății, cu 20,80 metri.

România participă cu 12 atleţi la Europenele de la Birmingham: Alina Rotaru-Kottmann și Ramona Verman, ambele la săritura în lungime, Diana Ana Maria Ion și Elena-Andreea Taloș, la triplusalt, Mihaela Blaga, la 3.000 m obstacole, Mihai Dringo, la 400 m, Alin Anton, la 110 m garduri, Rareș Toader, la aruncarea greutății, Alin Firfirică, la aruncarea discului, Gabriel Bitan, la săritura în lungime, Valentin Androne, la săritura în înălțime și Nicolae Soare, la maraton.

În 2024, la Roma, România a cucerit o medalie de argint prin Joan Chelimo, la semimaraton, iar în 2022, la Munchen, Bianca Perie-Ghelber a obținut titlul continental la aruncarea ciocanului. În ierarhia pe națiuni întocmită după medaliile câștigate la CE de atletism între 1934 și 2024, țara noastră ocupă locul 26, cu 8 de aur, 22 de argint și 10 de bronz.