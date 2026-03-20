Alimentul controversat din Postul Paștelui. Ce spun preoții despre consumul său în această perioadă

Informația potrivit căreia consumul de ulei ar fi interzis pe timpul Postului Paștelui ridică încă mari semne de întrebare în rândul enoriașilor.

Postul Mare presupune produse vegetale, în toate zilele postului. Uleiul este un produs vegetal, motiv pentru care, credincioșilor le este greu să înțeleagă dacă este permis consumul sau nu este permis, în perioada Postului Paștelui.

„Normal că uleiul este de post, fiind obţinut din surse vegetale, doar că, pentru o postire mai aspră, se poate renunţa şi la consumarea acestuia. Doar să nu fie obţinut din alte surse, nu cele vegetale, cum este uleiul de peşte”, a spus în exclusivitate, pentru Click!, Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Românul credincios nu este călugăr

„În această perioadă de urcuş duhovnicesc, mulţi au întrebat despre rânduiala consumului de untdelemn în post. Este important de înţeles că, deşi în calendarul bisericesc există menţiuni cu privire la dezlegarea la ulei, acestea sunt gândite pentru monahi. Calendarul nostru are o rigurozitate mai mare pentru viaţa monahală, dar asta nu trebuie să ne facă pe noi, cei mai neputincioşi, să intrăm în panică”, este concluzia unui cunoscut părinte-duhovnic din Bucureşti.

Acesta a explicat că, pentru credincioşii de rând, uleiul este în continuare un produs de post, iar fiecare, în funcţie de puterea sa duhovnicească, sănătate şi responsabilităţi, îşi poate adapta această rânduială.

