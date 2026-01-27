Breaking Alertă la un liceu din Baia Mare: peste 300 de elevi și profesori evacuați după ce s-a simțit un miros puternic de gaze

Peste 300 de elevi și cadre didactice de la Colegiul Tehnic „George Barițiu” din Baia Mare au fost evacuați, marți dimineață, după ce în incinta unității de învățământ a fost semnalat un miros puternic de gaze.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș, Detașamentul de Pompieri Baia Mare a fost alertat printr-un apel la 112, care semnala prezența mirosului de gaz.

Se intervine cu un echipaj de stingere, un echipaj medical și se va deplasa și un echipaj CBRN.

În paralel, au fost alertate și echipele furnizorului de gaze, care urmează să verifice instalațiile pentru a identifica sursa scurgerii.

Din motive de siguranță, s-a decis evacuarea tuturor celor peste 300 de elevi și a celor 25 de cadre didactice aflate în școală.

Cursurile au fost suspendate temporar până la finalizarea verificărilor.

Știre în curs de actualizare....