Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament din Alba Iulia, după ce locatarii au simțit miros de gaz pe casa scării

Pompierii din Alba Iulia au intervenit, marți seară, pe strada Vasile Goldiș, după ce locatarii unui bloc au sunat la 112 pentru a semnala un miros puternic de gaz pe casa scării. Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de prim ajutor şi reprezentanți ai DelgazGrid. Ca măsură de precauţie, a fost oprită alimentarea cu gaz a blocului, iar spaţiile comune au fost ventilate.

În timpul verificărilor, pompierii au descoperit într-un apartament o persoană decedată în vârstă de aproximativ 40 de ani. Cauza morții urmează să fie stabilită de anchetatori.

Din câte se pare, bărbatul ar fi mort de câteva zile. Acesta a fost descoperit după ce echipajele au spart ușa. Momentan, nu se poate stabili cu exactitate dacă persoana ar fi decedat din cauza scăpărilor de gaz sau nu, relatează publicația locală alba24.ro. Din apartamentul în care bărbatul a fost găsit se simțea un miros puternic de gaz.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă (ISU) Alba, măsurătorile efectuate ulterior de echipajul DelgazGrid nu au indicat prezenţa gazului în aer.

„Ca urmare a măsurătorilor efectuate de către echipajul DelgazGrid, concentrația de gaz (CH4) este negativă (0), fiind verificate atât apartamentul, cât şi casa scării”, au transmis reprezentanții ISU Alba.