Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
Ministrul Muncii se uită după pesediștii din Curtea Constituțională și nu găsește niciunul

Publicat:

Florin Manole spune că judecătorii CCR nu sunt membri PSD, chiar dacă unii au fost susținuți de partid, și că ei provin din magistratură, nu din politică.

Florin Manole, ministrul Muncii FOTO: Mediafax
Florin Manole, ministrul Muncii FOTO: Mediafax

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu poate identifica membri PSD în componența actuală a Curții Constituționale, în contextul în care reforma pensiilor a fost respinsă de CCR, în majoritate de judecători numiți de social-democrați, scrie Mediafax.

„În Curtea Constituțională nu recunosc niciun PSD-ist. (…) N-am cunoscut pe niciunul dintre ei pe băncile tineretului social-democrat. Asta este un lucru verificabil. Vin cei mai mulți dintre ei din magistratură”, a spus ministrul Florin Manole, joi, la Europa FM.

El a recunoscut că PSD a votat numirile unor judecători, dar a explicat că sprijinul parlamentar nu transformă automat pe nimeni într-un membru de partid.

„Am văzut voturi ale PSD și pentru Nicușor Dan, la prezidențiale, în turul 2. Și nu cred că asta l-a făcut pe Nicușor Dan să capete carnet de membru de partid”, a exemplificat Manole.

„Au existat opinii ale PSD în numirile de la Curtea Constituțională din ultimii ani, ca să ne referim la componența actuală a Curții, dar partidul a optat în această perioadă îndelungată pentru oameni care vin din magistratură. Cred că nu este greșit să trimiți la Curtea Constituțională magistrați. Sigur, e mai puțin contestabil decât să trimiți oameni politici care au exclusiv această definiție”, a mai spus ministrul.

Cinci din cei nouă judecători ai Curții Constituționale au votat împotriva reformei pensiilor magistraților care reglementa vârsta de pensionare a acestora la 65 de ani, iar pensia nu ar mai fi depășit 70% din valoarea ultimului salariu. Patru din cei cinci sunt propuși de PSD.

