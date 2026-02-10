Ajutor de stat pentru livezile afectate de îngheț: pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar prin APIA

Schema de ajutor de stat destinată pomicultorilor ale căror livezi au fost afectate de înghețul sever din primăvara anului 2025 a intrat în vigoare începând cu 10 februarie. Sprijinul financiar este acordat prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și poate ajunge până la 2.000 de euro pe hectar, în funcție de gradul de calamitate al plantațiilor, dintr-un buget total de peste 58,5 milioane de lei, finanțat din fonduri europene.

În lunile aprilie și mai 2025, temperaturile au coborât până la minus 7,3 grade Celsius în mai multe zone ale țării, afectând grav florile, mugurii și lăstarii pomilor fructiferi aflați pe rod. Fenomenul a produs pagube semnificative în Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea, Moldova, Muntenia, Oltenia și Transilvania, unde mii de hectare de livezi au fost compromise parțial sau total.

Ajutorul de stat poate fi solicitat de toți producătorii agricoli care dețin plantații pomicole pe rod, indiferent de forma de organizare. Sunt eligibile persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale, societăți comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători, precum și unități de cercetare-dezvoltare din domeniul pomicol. Condiția principală este ca pierderile înregistrate în urma înghețului să fie de minimum 30%, acestea trebuind să fie dovedite prin documente oficiale și procese-verbale de constatare.

Valoarea maximă a sprijinului este de 10.180,6 lei pe hectar, echivalentul a aproximativ 2.000 de euro. Fermierii ale căror plantații au fost afectate în proporție de 90%–100% vor primi suma integrală, iar pentru pagubele cuprinse între 30% și 90% sprijinul va fi acordat proporțional cu nivelul daunelor stabilit de autorități. Suprafața eligibilă nu poate depăși suprafața declarată la APIA în cererea unică depusă pentru anul 2025.

Schema de sprijin se aplică inclusiv fermierilor care au beneficiat deja de despăgubiri din polițe de asigurare. Pentru a evita supracompensarea, valoarea cumulată a ajutorului de stat și a despăgubirilor primite de la asiguratori nu poate depăși 80% din cheltuielile eligibile pe hectar sau 40% din pierderea de venit estimată.

Potrivit Ministerului Agriculturii, România a obținut la nivel european 11,5 milioane de euro din pachetul de urgență destinat statelor afectate de fenomene climatice extreme. Ministrul Florin-Ionuț Barbu a declarat că sprijinul acordat pomicultorilor este rezultatul demersurilor făcute de autoritățile române la nivel european și că finanțarea are rolul de a ajuta fermierii să își continue activitatea în ciuda pierderilor cauzate de condițiile meteo extreme.